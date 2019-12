5 recomendaciones en Netflix para ver en vacaciones

Ni una de ellas tiene que ver con Navidad o fin de año

Sandra de los Santos / Aquínoticias

A partir de este fin de semana la mayoría de las personas están de vacaciones y tienen tiempo para poder ver alguna serie, película o documental: pero pareciera que el único contenido posible está relacionado con la Navidad y es tanta la saturación del tema que lo que menos se termina deseando es ver otra película donde el centro de la historia gire en torno a Santa Claus o la cena de Noche Buena.

En esta lista hay cinco recomendaciones que no tienen nada que ver con esta temática y que pueden ser una opción para estas vacaciones.

Documentales de “No Ficción”. Esta recomendación es más bien un combo que incluye 5 cortodocumentales que fueron producidos por “No Ficción”, una casa productora fundada por Daniela Alatorre y Elena Fortes.

La antología de cortodocumentales aborda el tema de “Fronteras” sobre todo la territorial con Estados Unidos. Estos cortos son: Una historia de dos cocinas de Trisha Ziff; Un abrazo de 3 minutos, de Everardo González; Pajareros, de Otilia Portillo; Lorena, la de pies ligeros, de Juan Carlos Rulfo; y Después de la redada, de Rodrigo Reyes. Esta última se estrena, precisamente, este jueves 19 de diciembre.

Atypical. Es una serie creada y producida por Robia Rashid y hasta ahora cuenta con tres temporadas. Si bien, se centra en la vida de un joven, que tiene un trastorno del espectro autista también aborda otras temáticas como: la identidad sexual en la juventud, las subidas y bajadas en la vida matrimonial y la resiliencia.

No es una serie que termine de ser drama o comedia se encuentra en un punto medio que la hace entretenida y también reflexiva.

Historia de un matrimonio. Esta película al igual que el Irlandés y Los Dos Papas son de las favoritas para la temporada de premios, y también es de las más promocionadas en la plataforma. Es un filme dirigido por Noah Baumbach, y con la actuación de Scarlett Johansson y Adam Driver.

La película aborda el caso de una pareja que está en proceso de divorcio y aunque en ciertos momentos está cargada de drama en otros se acerca a la comedia. Es una historia que tal vez permita a muchas parejas reflexionar sobre su propia experiencia.

Master of none. Esta serie es confiable porque ya ha sido recomendada por varios sitios especializados en contenidos así que es muy probable que no la o lo decepcione.

La serie, que cuenta con dos temporadas de 10 capítulos, es de Aziz Ansari y Alan Yang. Habla de la vida de un joven actor de ascendencia India. Los episodios no duran más de 30 minutos y la mayoría de ellos dan para hablar de temas tan profundos como: la interculturalidad, la discapacidad, el amor, las relaciones abiertas, la maternidad y paternidad, el feminismo, entre otros.

Educación sexual. Estas vacaciones son un buen momento para ver la primera temporada de esta serie porque en enero del 2020 se estrena la segunda temporada.

Es una serie que la pueden disfrutar personas de diferentes edades. Es divertida y hasta instructiva en algunos casos.

Esperamos que las vacaciones les den para ver alguna de estas series, documentales o películas. Cualquier reclamación o sugerencia pueden escribirnos en nuestras redes sociales. ¡Felices fiestas!