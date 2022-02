80% de pruebas Covid que realiza Cruz Roja, resultan positivas

Realiza Cruz Roja Mexicana en Tuxtla, pruebas rápidas para detectar casos de COVID-19 con un costo de 299 pesos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Cruz Roja Mexicana en Tuxtla Gutiérrez realiza -en promedio- de 10 a 15 pruebas rápidas al día para detectar casos de COVID-19, de las cuales, el 80 por ciento resultan positivas.

Aunque se ha visto una disminución en los casos, los cuales alcanzaron su punto máximo en el mes de enero, los contagios persisten, pues médicos aseguran que la nueva variante no genera síntomas graves, ya que los malestares desaparecen a la semana o antes, no obstante, el virus aún se encuentra en el organismo, pero algunos se confían y dan por hecho que ya no lo tienen y comienzan a realizar sus actividades diarias.

Por ello, la Cruz Roja invita a la población acudir al médico en caso de detectar algún síntoma y realizarse una prueba para descartar o confirmar la enfermedad. Este centro médico las realiza con un costo de 299 pesos en las instalaciones de la 5ª norte poniente, y el resultado se entrega entre 15 a 20 minutos.

“Tenemos contemplado en un momento dado hacer mil pruebas, a día se realizan 10, 15 pruebas, nosotros vamos a estar aquí de lunes a sábado en la unidad móvil, de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y sábado de 9 a 3 de la tarde”, invitó Javier Arturo Sánchez Avendaño, coordinador de servicios técnicos de la Cruz Roja Mexicana.

El dinero obtenido por la realización de estas pruebas esta dirigido para el mantenimiento de esta institución, que brinda servicios médicos a la población en general a costos bajos.