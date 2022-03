Abren calles y se van, denuncian comerciantes afectados por obras inconclusas en Tuxtla

En la 11 sur oriente durante los primeros dos días de dar inicio con una obra, el personal avanzó con la trituración y remoción del concreto, sin embargo, conforme pasaron los días, los trabajadores dejaron de acudir para dar continuidad a las labores

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Las obras de conservación de caminos que se realizan por las colonias de Tuxtla Gutiérrez, están quedando inconclusas.

Comerciantes y habitantes de la capital chiapaneca denunciaron que se inician trabajos de rehabilitación vial, pero no las concluyen en los plazos que la misma autoridad determina.

Graciela Hernández, habitante de la colonia Obrera, comentó que el 21 de febrero personal de la Secretaría de Obras Públicas Municipal anunció a los vecinos y a los comerciantes de la 5 oriente, el cierre temporal de la avenida 11 sur por la realización de trabajos de remodelación, esto como parte de las actividades del Programa Permanente de Conservación de Pavimentos.

Por lo anterior, precisó que durante los primeros dos días de dar inicio la obra, el personal avanzó con la trituración y remoción del concreto de la avenida con ayuda de una fresadora de camino y un tractor para nivelar el suelo, sin embargo, conforme pasaron los días, los trabajadores dejaron de acudir para dar continuidad a las labores.

Esta situación, manifestó que ha generado molestias entre los vecinos y comerciantes de la zona, porque la calle quedó despedazada y llena de cúmulos de tierra, afectando el estilo de vida de los pobladores que viven y trabajan ahí.

“No trabajan, no es posible que lo abran y que lo dejarán así. Es una polvazón, lo bueno que nos ayuda el cubrebocas”.

“Por higiene cerraran (la calle) … es una de polvo que no se aguanta, son nubes de polvo”, comentó Graciela.

Asimismo, comerciantes que se dedican al giro de alimentos lamentaron los pocos avances que ha tenido la obra, así como la implementación de la misma, ya que consideraron que la vialidad no requería intervención por encontrarse en buen estado.

“Afecta bastante porque la verdad que por el polvo más que nada, según que iban a tardar tres, cuatro días nada más, pero ya va para dos semanas. Quebraron el piso y que va a pavimentar según nuevamente… pero ya tardó mucho. Ha bajado la venta”, dijo Carlos, locatario de una tortillería.

La falta de planeación para concluir la obra ha ocasionado que algunos comerciantes cierren sus establecimientos por ser un punto antigénico para vender alimentos.

“Yo ya cerré mi negocio, prácticamente ocho días, porque al momento que empezaron a raspar empezó mucho el polvo, entonces ya no vendí”.

“Una semana sin trabajar. Dicen que hasta el lunes a lo mejor inicie, no planean bien las obras, ni saben a quién perjudican, yo lo veo muy mal, estaba muy buena la calle, no sé cuál sea el motivo para desbaratar la calle, viendo la 5 oriente que es un asco, no se vale pues”, detalló Gaby, quien tuvo que cerrar su negocio de tacos.

Ante esta situación, los afectados exhortaron al Ayuntamiento dar una solución a este problema, ya que la obra se mantiene parada desde el 24 de febrero.

“Que ya trabajen por favor, que ya hagan algo, ya todos estamos jodidos por el COVID, y no hay dinero, no hay nada y todo carísimo, a mí se me echo a perder carne, verdura, todo y qué le hago. Por favor que hagan algo, cuando menos ya empiecen a trabajar, que agarren en serio las cosas no que ahí lo dejan tirado”, solicitaron.