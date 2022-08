Calles comienzan a adornarse por ventas del mes patrio

Quienes se dedican al comercio informal, han notado el poco interés que tiene la población en comprar productos o artículos que no son de primera necesidad

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Aún no inicia el mes de septiembre y las calles de Tuxtla Gutiérrez ya comienzan a pintarse de verde, blanco y rojo, pero esto, no gracias a adornos instalados por los gobiernos municipales y estatales (que años atrás han sido cuestionados por su poca creatividad al adornar la ciudad), si no, por vendedores ambulantes que ya comienzan a ofrecer un sinfín de artículos conmemorativos del mes patrio.

Desde adornos para el cabello, rehiletes, peluches, instrumentos musicales, hasta banderas de más de dos metros de largo, es lo que ofrecen a la población que decide comprar estos artículos para decorar sus viviendas o sus automóviles.

“Tenemos adornos desde los 20 pesos, hasta 300, 350, prácticamente son costos no muy caros, al alcance de todos… estamos ubicados sobre avenida central y 6ª poniente, banderas desde la más chiquita a la más grande”.

Y aunque las ventas han sido mínimas, esperan que, en próximos días, éstas vayan incrementando, pues quienes se dedican al comercio informal, han notado el poco interés que tiene la población en comprar productos o artículos que no son de primera necesidad, pues admiten que, aunque sus precios son accesibles, la ciudadanía con dificultad puede costearlos o decide destinar su recurso en cuestiones esenciales.