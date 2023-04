Claves para mejorar el lenguaje no verbal del póker

Para poder ser un buen jugador de cartas se necesitan varias cosas. En primer lugar, hay que tener conocimientos del juego, concretamente de la variante del juego a la que vamos a jugar. En segundo lugar, tenemos que tener un alto poder de análisis y además es importante tener en cuenta las matemáticas para saber las probabilidades que tenemos para ganar una partida.

Además, como nos indican los expertos en póker, es fundamental aprender y aprender. Para conseguir ese aprendizaje es fundamental estudiar, entrenarse y sobre todo jugar. Cuando se hacen bien las tres cosas, es más fácil evolucionar el juego. Y como puedes imaginar, cuando un jugador evoluciona su juego, tiene más opciones de ganar las partidas ante sus rivales.

Pero en este artículo no nos vamos a centrar en el aprendizaje a nivel general, sino que nos vamos a centrar en el aprendizaje del lenguaje no verbal del póker. Es algo que muchos jugadores dejan de lado y es más importante de lo que parece. Un jugador que sabe leer el lenguaje no verbal de los otros jugadores es un jugador que tiene una pequeña ventaja. Además, es importante conocer ese lenguaje no verbal para evitar mandar mensajes que no queremos a los rivales.

Es verdad que el lenguaje no verbal no es tan importante en las partidas de póker online, pero aun así es importante dominarlo porque nunca se sabe cuándo lo vamos a necesitar. Por ejemplo, los expertos en salas de póker online de HabWin nos comentan que un jugador que conoce el lenguaje no verbal también tiene una pequeña ventaja en las partidas por internet. Por ese motivo, estamos seguros de que este artículo te va a venir realmente bien a la hora de obtener la información que buscas.

1- Fíjate en los pequeños detalles

Para ser un buen jugador, no solo tenemos que dominar nuestra partida, también es fundamental analizar las jugadas de los otros jugadores. Es verdad que en muchas ocasiones realizar ese análisis puede llegar a ser muy complicado, pero es fundamental hacerlo bien para tener más opciones de ganar la partida.

Como nos indican los expertos de HabWin, incluso en las partidas online nos podemos fijar en los pequeños detalles para intentar averiguar qué cartas tiene el otro jugador.

Es importante saber cuándo la información que estamos recibiendo es real o no. Y es que en muchas ocasiones el póker va de engañar y eso es lo que intentan los otros jugadores hacer. Nos intentan engañar para que pensemos que tienen otra jugada y así caer en su juego. Por ese motivo, es fundamental analizar hasta el más pequeño detalle para encontrar vulnerabilidades en el rival y aprovecharnos de las mismas.

Fijarnos en los pequeños detalles para encontrar vulnerabilidades en los contrincantes es difícil al principio, pero con el paso del tiempo todo va siendo un poco más fácil.

2- Cuidado con los gestos

Hacer gestos involuntarios siempre puede dar pistas al rival. Para evitarlo, es fundamental que entrenemos los gestos para evitar dar una información que puede llegar a ser muy útil para los rivales.

Mantener “cara de póker” no es algo que se consiga de un día para otro. Debemos entrenar mucho este factor para evitar mandar la información que no queremos enviar a los rivales.

Incluso los profesionales en ocasiones pueden tener muchos problemas a la hora de mantener cara de póker. Eso se debe a que mantener las emociones ocultas no siempre es fácil. Por ese motivo, algunos jugadores intentan camuflarse bajo unas gafas de sol. Pero no siempre da los resultados esperados. Por ese motivo, es fundamental aprender a analizar bien nuestros gestos para no mandar señales útiles a los rivales.

3- Cuidado con los faroles

Los faroles pueden ayudarte a ganar una partida que tienes perdida desde el primer momento. Pero para que un farol sea un éxito es importante hacerlo bien.

Para comenzar, los expertos no recomiendan abusar de esta técnica. Si los otros jugadores se dan cuenta, no picarán y podrías perder mucho dinero. Por otra parte, es súper importante aprender cuando hay que hacer un farol y cuando no. Para aprenderlo, una vez más es fundamental analizar el lenguaje no verbal de los otros jugadores. En muchas ocasiones si prestamos atención nos daremos cuenta de que los propios rivales nos informan de cuando son más sensibles. En ese momento de sensibilidad será más fácil marcarse el farol. Pero recuerda, siempre con cuidado. Hay que evitar que el farol vaya en nuestra contra y eso provoque una pérdida importante de fichas.

4- Cuida tus sentimientos

Realmente no es un lenguaje no verbal, pero es fundamental entrenar los sentimientos. Puedo asegurarte de que si juegas bajo algún tipo de emoción, positiva o negativa, esa emoción jugará en tu contra. Se ha demostrado en cientos de ocasiones que las emociones no valen para el póker.

Hay que aprender a jugar con la cabeza fría para tomar las decisiones adecuadas.

5- Controla el movimiento de manos y pies

En muchas ocasiones solo se entrenan los gestos para evitar una lectura de las cartas por parte del rival. Pero podemos asegurarte que las manos y los pies pueden mandar más información de la que pensamos.

Para evitar mandar señales que no nos interesa mandar, es fundamental mantener las manos y los pies tranquilos. Si nos ponemos nerviosos, tendemos a movernos demasiado y eso alertará al otro rival. Por suerte, ese control es posible con entrenamiento. Es verdad que no es fácil, pero con voluntad y tiempo aprender a controlar esos movimientos involuntarios.

6- Eliminar el miedo a fallar

Para evitar mandar mensajes claros a los rivales es fundamental aprender a perder. Un jugador que aprende a fallar y cometer errores es un jugador que aprende y no manda mensajes a los otros jugadores de la mesa. Sabemos que aprender a perder es difícil, pero cuando se aprende es mucho más fácil ganar.

Para eliminar el miedo a fallar, una vez más el aprendizaje y las horas de juego son fundamentales. Todo se puede entrenar y mejorar, por ese motivo es importante mejorar día a día. Y esa mejora no solo debe ir ligada al estilo de juego, también a controlar el lenguaje no verbal. A mayor aprendizaje, más complicado se lo podremos poner a los rivales.