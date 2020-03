Código Nucú / César Trujillo

Informar en tiempos de crisis

Toda institución está obligada a revisar su labor bajo la crítica objetiva. Aquella que se da sin sesgos políticos ni apasionamientos. Me refiero a esa crítica que se origina con la responsabilidad que emana y exige el manejo de la información. Sobre todo en tiempos tan difíciles como estos donde las noticias falsas y la rumorología corren más rápido que el propio viento.

Para nadie es secreto que en tiempos de crisis el oportunismo se erige como una bandera que muchos portan. Institutos, funcionarios, políticos deshuesados y hasta algunos comunicadores aprovechan espacios y el consumo que se desborda en las redes para sembrar el miedo, tergiversar la información y abonar a la psicosis colectiva en el país. Guste o no, es así.

Ahora mismo con el tema del Covid-19, por ejemplo, han brotado de la nada, en las redes sociales, un sinnúmero de rumorólogos y opinólogos que, desde la comodidad de algún lugar, buscan ver al mundo arder (si usted no es de ellos, no se ponga sacos que no le quedan).

Sin embargo, pasan por alto datos que están a la mano de todos. Por ejemplo, que durante sexenios al sistema de salud en México se le golpeó severamente y que muchos gobiernos hicieron caso omiso de ello. Es más, usaron como cajas chicas los recursos que son para atender la salud de los mexicanos y se sirvieron con la cuchara grande creando elefantes blancos y sobrados simuladores.

El resultado de tal cinismo es esa vorágine que lo trastoca todo: el hacinamiento en los nosocomios, la falta de medicinas y equipo, los casos de negligencia, las quejas constantes de los mismos trabajadores, los riesgos a los que se exponen, y mucho más.

Ahí, dentro de esta maraña, cabe el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social cuyo director general es el chiapaneco Zoé Robledo quien, ahora mismo, permanece frente a esta tormenta de señalamientos mediáticos que lo obligan, junto a su equipo, a poner a prueba la templanza de cada uno.

Es en esa revisión que la crítica objetiva debe entender que armonizar el esfuerzo de miles de profesionales y trabajadores de la salud, en las 32 entidades federativas, no es tarea sencilla. No lo es aunque así lo crean o parezca. A ello súmele la contingencia sanitaria (en Fase 2 nos encontramos) con la pandemia del Coronavirus que ningún gobierno pensaba enfrentar y podríamos tener una muestra del complejo tema del que le hablo, incluso, en el mundo entero.

De forma particular, me parece responsable el mensaje que Zoé Robledo emitió ayer a la familia IMSS y a la derechohabiencia. En él detalla los puntos que han desatado una ola de críticas en diferentes espacios y que parten de la justa exigencia de los trabajadores. Sí, justa y merecida, me atrevo a señalar.

El compromiso del director fue hecho: esta semana entregarán material e insumos necesarios en los hospitales definidos para la atención de casos sospechosos y confirmados de Covid-19, dijo. El llamado a caminar juntos, la estrategia para lograrlo y definir prioridades, también quedó impresa; la petición de entender que es un proceso en el que se van priorizando zonas, del mismo modo.

Por ello fue apropiado que Zoé diera a conocer los objetivos y las acciones específicas que tomarán para proteger a la base trabajadora del IMSS, con lo cual fincó un reconocimiento a la legítima demanda de Equipos de Protección Personal por parte del personal médico y fue acertado.

Y es por lo mismo, en esos tiempos, que se debe tener responsabilidad de lo que se dice y en la forma que se dice. Cualquiera puede opinar, lo que no se vale es opinar de lo que se desconoce. La era del like nos ha regalado absurdos que se caen a pedazos con la más leve de las brisas y es realmente lamentable.

México cuenta con quienes fundamentan sus opiniones y no emiten posturas orilladas a la rentabilidad política. Lo sabemos bien. Sin embargo, también hay los que desde el desconocimiento y alineados a otros fines, emiten mensajes que son un caldo de cultivo para una sociedad que, de por sí ya desinformada, se engancha y azuza el odio en tiempos críticos como ahora.

Lo cierto es que cuando arguyen que todo va mal, cuando anuncian hecatombes, el doctor Jean-Marc Gabasto, asesor internacional de la Organización Mundial de la Salud, señala que, pese a lo que se cree, México es uno de los países que se tomó en serio el tema del Covid-19 y que ello le ha valido no tener tasas elevadas de defunciones ni contagios. Buena noticia, ¿no cree?

Aquellos que con calenturas anticipadas ven la oportunidad de sacar raja política de las desgracias, aquellos que en su miseria emergen para lucrar con la desesperación de miles de mexicanos, no ganan nada más que cavar muy hondo sin entender que en cualquier derrumbe los alcanzará a ellos también del mismo modo.

Hoy más que nunca debemos dar seguimiento a la información responsable y a la que se difunde de manera oficial, bajo la óptica de especialistas. Y por favor, ya no abonemos a la desinformación. Es lo menos que podemos hacer ante la nula empatía que nos aplasta.

#Manjar Algo tiene que hacer el presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, con el tema de los abusos de los elementos policiacos en contra de los tuxtlecos. Otro video que muestra el momento justo donde rocían con gas lacrimógeno a un ciudadano, circula en las redes. La ignorancia de las mujeres policías (las del video) es tan grande que creen que con marcarte el alto, sin identificarse, pueden bajarte de tu unidad y cometer los atropellos que se les pegue la gana. En menos de 24 horas de la detención arbitraria del periodista Bernardino Toscano apareció este nuevo caso. Es muy lamentable que este tipo de comportamiento se tolere y se respalde desde el mismo ayuntamiento. #PolisAbusivos