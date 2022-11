Compra inteligentemente en el Buen fin y evita endeudarte a futuro

Economista chiapaneca recomienda planificar un presupuesto en función al sueldo que se tiene y los gastos fijos que se realizan, esto, toda vez que el Buen Fin promueve una deuda a largo plazo

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

A horas de dar inicio el Buen Fin 2022, las empresas comienzan a adelantar ofertas y compradores ya se preparan para la adquisición de diversos artículos, sin embargo, realizar compras innecesarias, no planificarlas o no comparar precios podría generar problemas económicos para familias.

Lorena Grajales, economista chiapaneca, señaló que es fundamental que las y los ciudadanos realicen compras inteligentes, es decir, algo que verdaderamente se necesite a un precio que realmente lo valga, pues hay quienes se dejan llevar por esta estrategia sin haber definido previamente cuál sería su compra.

“Es importante que en este Buen Fin no se vaya con la mentalidad de a ver qué me encuentro porque es ir a la deriva y podríamos estar adquiriendo cosas que en verdad no necesitamos”, explicó Lorena Grajales Velázquez, docente investigadora de la EBC Chiapas

Asimismo, recomienda planificar un presupuesto en función al sueldo que se tiene y los gastos fijos que se realizan, esto, toda vez que el Buen Fin promueve una deuda a largo plazo.

También sugirió conocer precios regulares, es decir, los precios previos a esta temporada ya que muchas veces las empresas inflan los precios para darlo al mismo costo o incluso más alto.

Otra recomendación es comparar precios, plazo y características y así ir por la mejor opción.