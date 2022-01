Crece infraestructura para autos, pero no para peatones en Tuxtla

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Tuxtla Gutiérrez crece cada vez más, al igual que la infraestructura vehicular, sin embargo, esto no pasa para los peatones, pues no existen puentes peatonales suficientes para que la ciudadanía pueda usarlos.

Cruzar un puente peatonal significa recorrer el doble del camino que los transeúntes deben circular, no obstante, el uso de estos puede evitar accidentes y hasta salvar vidas.

Sobre el libramiento sur, a la altura de la calle central, hay un puente peatonal, sin embargo, hacia el lado oriente, no existe otro más hasta casi un kilómetro de distancia.

“Hacen falta porque allá se junta mucho carrerío, la pasada es difícil, tiene que pasar uno corriendo, no hay puente”, dijo un ciudadano que transitaba sobre la vía.

“Hace bastante falta, más allá (lado oriente) porque si queremos cruzar un puente y te encuentras en la carretera Villaflores, tendrías que venir hasta la celle central y agarrar hasta acá, yo como peatón sí camino demasiado para pasar sobre el lado de la colonia Popular”, dijo otro habitante.

Daniel Pérez, ingeniero civil dijo que, en Tuxtla Gutiérrez -la capital y principal ciudad de Chiapas- se ha avanzado en temas de infraestructura vial, no así en la infraestructura para peatones, pues además de no construir puentes peatonales, a los que ya existen no se les da mantenimiento.

«No es muy caro el mantenimiento de los puentes peatonales, sobre todo, cuando la estructura es de concreto, lo único que debe verificarse por lo menos una vez al año es la estructura de acero de la parte superior y eso es súper económico… debería ser periódicamente cada año por las inclemencias del tiempo», puntualizó el experto.

Detalló, además, que han sido la falta de estos espacios, pero también la falta de cultura vial de los peatones, los que han cobrado vidas humanas.