Denuncian mujeres sustracción de sus hijos por parte de ex parejas

Procedimientos penales no han podido avanzar porque tribunales no operan al cien por ciento, tras un año de pandemia

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Un grupo de mujeres pertenecientes a la Red de Apoyo Nahí -conformada por más de 100 integrantes- marcharon en Tuxtla Gutiérrez, del parque Bicentenario a Palacio de Gobierno, denunciando sustracción de sus hijas e hijos por parte de sus ex parejas, a pesar de ser ellas quienes contaban con la guardia y custodia definitiva de los menores. Aunque han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE), éstas no han progresado, debido a que, los procesos se encuentran pausados en los juzgados.

Me las quitó mañosamente

Veranda Isabel Flores Zapata, una mujer de 30 años de edad, con lágrimas en los ojos, explicó el día en que su ex pareja, Elías Pérez Pérez -con el que aún vivía y de quien constantemente recibía maltrato físico y psicológico-, se fue de su casa con sus dos menores hijas, sin que hasta la fecha (cinco meses después) haya podido tener contacto con ellas.

Melani Naomi Pérez Flores de siete años y Lía Michel Pérez Flores de cuatro años nunca se habían separado de su madre, por ello, al no poder tener contacto con ellas, Veranda Isabel teme que su ex pareja, les diga que ella las abandonó.

La sustracción sucedió en la casa que compartían en el municipio de Las Rosas, mientras Veranda se encontraba trabajando, Elías Pérez se llevó a las dos menores y junto a ellas, todas sus pertenencias.

“Mañosamente ya tenía planeado todo lo que iba a hacer, el día que yo fui a trabajar, cuando yo regreso a casa mis hijas ya no estaban, ni él, se llevó toda la ropa de mis hijas y mi casa dejó un desastre y hasta el momento no sé nada de mis hijas”.

Hasta la fecha, no sabe nada de su paradero, ni ha podido tener contacto con sus hijas, situación que le preocupa, debido a la personalidad agresiva de su ex pareja.

“Temo por la integridad de ellas ya que él no piensa en el daño psicológico, él las arrebató de mí, yo nunca me había separado de mis hijas y yo no voy a dejar de luchar para que ellas estén conmigo”, puntualizó Veranda Isabel.

Como este caso, existen decenas de casos más, en donde mujeres no han podido ver a sus hijos y los sustractores, no responden ni a los mismos llamados de las autoridades, que cabe mencionar, son procedimientos muy lentos.