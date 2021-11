En Chiapas el acceso a la justicia es nulo, denuncian familiares víctimas de feminicidio

Durante el tercer trimestre del 2021 se tuvo un aumento del delito de feminicidio hasta en un 147 por ciento, comparado con el mismo trimestre del año anterior

“Aunque ya no tengan voz, yo soy la voz de Karla, la voz de Jade, la voz de Mariana y soy la voz de Paulina y la voz de las que ya no hablan”, expresó la señora Maricruz Velasco Nájera, mamá de Karla Velasco, víctima de Feminicidio asesinada el 3 de julio de 2018

Agregó que, pese a que el feminicida de su hija Karla ya se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social #14, los 11 años que le dieron de sentencia no son suficientes ni justos al haberle arrebatado la vida a una joven.

Pese a que en la entidad desde el año 2016 se declaró Alerta por Violencia de Género en 7 municipios; Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores los feminicidios y las agresiones en contra de ellas, no terminan.

Pero la violencia proviene también de las instituciones que deberían brindar ayuda a la población, denunció la señora Maricruz.

“Señalamos que la Fiscalía General del Estado de Chiapas ha cometido muchas omisiones en las carpetas de nuestras hijas, el señor gobernador no nos voltea a ver, yo quiero que se lleve realmente como debe ser, 11 años no es un castigo, hoy mi coraje es, dónde están los derechos Humanos, no hay Derechos humanos que estén peleando por nosotras”.

Durante el tercer trimestre del 2021 se tuvo un aumento del delito de feminicidio hasta en un 147 por ciento, comparado con el mismo trimestre del año anterior.

Chiapas se colocó como el noveno estado con mayor número de feminicidios en México, con 10 Carpetas de Investigación (CI) durante el tercer trimestre de 2021.

En este año los municipios con tasas más altas por feminicidio fueron Pichucalco, Acacoyagua y Benemérito De Las Américas.

“De enero del 2019 a septiembre de 2021 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad ha publicado 10 mil 446 asesinatos de mujeres, de los cuales, apenas dos mil 681 son investigados como feminicidio…denunciamos la prevalencia de violencia feminicida en México”, insistió Martha Figueroa Mier, Activista Feminista y Fundadora del Colectivo de Mujeres (COLEM).

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, grupos feministas, estudiantes universitarias y familiares víctimas de feminicidio se pronunciaron en todo el estado y en las principales ciudades realizaron marchas para visibilizar este problema que año con año arrebata la vida de miles de mujeres en México y todo el mundo.