En defensa de la 4T: Rosy Urbina pone en pausa su cargo en Tapachula

Este jueves anunció que solicitó licencia temporal para defender los avances de la Cuarta Transformación en el estado

Aquínoticias Staff

Ciudadanas y ciudadanos, a ustedes, a quienes me han dado de corazón su respaldo, su cariño, su apoyo, me permito informales que el día de ayer miércoles 4 de octubre solicité a los integrantes de este cabildo la autorización para ausentarme de manera temporal del encargo que ustedes me confirieron.

Así fue el inicio del mensaje con el que la presidenta de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, informó sobre la solicitud de licencia para comenzar acciones en defensa de la Transformación en Chiapas.

Sin embargo, dejó claro que solo se trata de un permiso temporal, dejando claro su regreso al Ayuntamiento tras concluir sus acciones.

“Quiero decirles que esto no significa que no voy a continuar con este encargo conferido por la ciudadanía, sin embargo, es una oportunidad, un momento histórico para poder seguirles sirviendo a todas y a todos los chiapanecos”.

Así mismo, durante su mensaje presentado en video dejó claras sus intenciones:

“Me voy a retirar porque quiero, pretendo y busco seguir con la Cuarta Transformación, darle continuidad, pero sobre todo defender lo que la 4T ha logrado para el bien del pueblo mexicano y por supuesto chiapaneco”.

“Regresaré muy pronto y seguramente seguiré contando con tu respaldo, con tu cariño, pero decirte que tenemos que continuar defendiendo la 4T”, concluyó.