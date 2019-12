Enfermedades mentales podrían poner fin a tu vida laboral

Depresión, ansiedad, bipolaridad y el trastorno obsesivo compulsivo se están convirtiendo en padecimientos comunes, sin un tratamiento adecuado y con tabúes, no sólo la vida peligra, sino también la productividad, advierten expertos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Depresión, ansiedad, bipolaridad y el trastorno obsesivo compulsivo, son las enfermedades mentales más frecuentes en la población, padecimientos que por desconocimiento o tabú, no se hablan, pero si no son tratados, pueden llevar a una persona a autolesionarse o en casos más extremos, atentar contra su vida.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 15 millones de mexicanos padecen circunstancias mentales, de los cuales muy pocos reciben ayuda, incluso la organización, detalló que a partir del 2020 estas enfermedades van a generar mayor discapacidad en todos los ámbitos y en el caso de México, una de cada cuatro personas las padecerán.

“Esto a la larga, si no se tiene una atención adecuada a nivel psicológico o a nivel psiquiátrico, habrá repercusiones tanto en los procesos personales, interacción, en el trabajo, habrá complicaciones, el autocuidado, dificultades en la interacción, que eso va a traer repercusiones, porque hay gente que tiene poco nivel de impulso, por lo mismo, porque está muy sensible a la crítica o irritabilidad y esto genera procesos de violencia”, advierte Mauricio Albores, psicólogo.

De acuerdo al Inegi, los rangos de edad en donde mayormente se presentan estas enfermedades son entre 16 y 44 años, sin embargo, en los últimos años, los índices de edad se han reducido y cada vez son más jóvenes los que recurren a la práctica denominada Self Cutting Sindrome, que consiste en cortarse con un cúter la parte de las muñecas, sin embargo, si esto no se atiende, las agresiones podrían ir en aumento.

“En el caso de los jóvenes como estamos viviendo momentos importantes con el uso de la tecnología, el vivir o en algún momento estar en momentos muy rápidos donde no hay interacción, cercanía o vínculos de calidad, genera que las interacciones sean menos y los chicos no tengan oportunidad de expresar sus emociones”.