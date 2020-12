Ocupación baja en clínica COVID de Tuxtla Gutiérrez

Poca presencia de personas en clínica covid-19, pero casos incrementan en la capital chiapaneca

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

De las 90 camas disponibles en la clínica COVID-19 que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, únicamente 13 están ocupadas, así lo refirió la Secretaría de Salud en Chiapas y aunque no se ve una notable presencia de personas esperando ser atendidas fuera de la clínica, eso no significa que en la capital no haya un repunte de casos, pues durante estos últimos días la mayoría de casos positivos a COVID-19 se registran en Tuxtla.

Recientemente el secretario de salud afirmó que las primeras semanas de enero podría presentarse un incremento de casos. Mientras que, resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), apuntó que sólo el 25 por ciento de la población mexicana, que representa 31 millones de habitantes, ha dado resultado positivo a COVID-19, de los cuales 70 por ciento de estas nunca presentaron ningún tipo de síntoma.

Lo anterior significaría que el 75 por ciento de la población no ha contraído el virus, o al menos, no se ha confirmado.

Sin embargo, el número de pruebas realizadas siempre ha sido mínima. En la entidad el reporte son de 150 pruebas aplicadas diarias, por lo tanto, la mayoría de los casos quedan en sospechosos. En Chiapas de los más de 7 mil casos positivos, hay más de 38 mil sospechosos, es decir, más de cinco veces los casos confirmados.

Casos positivos en TGZ

Lunes 14 diciembre: 5 casos (de 11 en todo el estado)

Martes 15 diciembre: 10 casos (de 12 en todo el estado)

Miércoles 16 diciembre: 6 casos (de 12 en todo el estado)

Jueves 17 diciembre: 14 casos /de los 14 en todo el estado)

Cabe mencionar que, la Secretaría de Salud Municipal, presentó un informe del operativo intensivo de fin de año que se realiza en Tuxtla Gutiérrez, enfocado a mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19, principalmente en esta temporada decembrina, en donde existe un mayor riesgo de contagio por el incremento de la movilidad social.

En este operativo, se llevan a cabo jornadas de sensibilización para el uso del cubrebocas y la aplicación de medidas sanitarias en zonas de alta movilidad como mercados, bancos, plazas, hospitales y paradas del transporte público, entre otras.

De la misma manera diversos operativos disuasivos del ambulantaje, perifoneo, exhortos a comercios y locatarios.