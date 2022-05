Payasos en crisis, menores prefieren personajes de ciencia ficción

Y aunque han tenido una mala racha derivado de la pandemia del COVID-19, el Payaso Caliche aún está dispuesto a sacar una sonrisa a cualquier integrante de la familia

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Con el avance de las nuevas tecnologías y la preferencia de los infantes por personajes de ficción o de caricaturas, se ha dejado a un lado al viejo oficio de los payasos, sin embargo, hacer reír a los más pequeños no es tan fácil y ésta es una habilidad que el Payaso “Caliche” no pierde.

Sin embargo, reconoce que sí ha sido un reto modernizarse para continuar siendo del agrado de las y los niños.

“Ahora el niño se entretiene más con un celular que viendo a los payasos, anteriormente cuando el payaso iba a una escuela le decían por favor ven nuevamente, ahora ya no nos dicen así, porque el niño ya perdió el interés, pero nosotros seguimos preparándonos y es que, aunque no pareciera, hacer reír no es tan fácil y eso no se consigue con cualquier disfraz”, explicó Carlos Limber Suárez, Payaso “Caliche”.

Estos personajes se caracterizan por su excesivo maquillaje y su vestimenta extravagante y su función más importante es hacer reír a niñas, niños e incluso a los más grandes del hogar.

“Nosotros hacemos muchas dinámicas, pero todas con respeto, desde concursos con adultos, hacemos sombreros, concursos de baile, obras de teatro, juegos de estatuas, los hacemos correr, vemos la manera que todos se diviertan, pero digo con respeto porque para nada en mi show, como Payaso Caliche, me burlo de alguien para que esa sea la diversión”, explicó.

Y aunque payasitos han tenido una mala racha derivado de la pandemia del COVID-19, el Payaso “Caliche” aún está dispuesto a sacar una sonrisa a cualquier integrante de la familia. Lo encuentran en la conocida calle de los payasos sobre la 14 oriente, entre 3ª y 4ª norte del barrio Hidalgo.

“Si piensan contratar a un payaso que me contraten a mí, soy el Payaso Caliche, estamos en la antigua calle de los payasos, ahorita soy el único que está, los corrí a todos de la cuadra para que me vengan a contratar a mí”, finalizó entre risas.