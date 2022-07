Repudian defensores de DH presencia de Guardia Nacional en operativos migrantes

“La política migratoria del Estado Mexicano ha sido fallida: Centro de Dignificación Humana A. C.

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Más de 140 mil migrantes atravesaron de manera irregular el territorio mexicano durante los primeros ocho meses del 2021 –según datos del Instituto Nacional de Migración- la mayoría pasando por Chiapas, muchos de ellos, víctimas de inseguridad y el tráfico de personas, delito que genera anualmente millones de dólares en ganancias.

Ante esto, defensores de Derechos Humanos exigen al Estado Mexicano pronunciarse ante los últimos acontecimientos en la movilidad humana, donde ya es costumbre las tragedias de migrantes, la injusticia social y la inoperancia de los tres niveles de gobierno.

Repudiaron la presencia de elementos de la Guardia Nacional, al asegurar que pese a que su trabajo es garantizar la seguridad, desconocen de temas de derechos humanos y por lo tanto, los vulneran.

“La política migratoria del Estado Mexicano ha sido fallida… (1:42) no es la solución la militarización ya evidente dentro del INM, no saben a lo que se están dedicando, el material humano es eso, mujeres y niños desesperados, lo estamos viendo reflejados en los tráileres de la muerte”, lamentó Luis Villagrán, representante del Centro de Dignificación Humana A. C.

Cabe recordar que, en el accidente del martes 05 de julio, en donde un camión que transportaba a migrantes, volcó y como consecuencia 18 personas resultaron herida, quienes viajaban a bordo de la unidad, denunciaron y reclamaron a los elementos de la Guardia Nacional, por ser presuntamente responsables del accidente.

“Somos personas como ustedes, si fueran ustedes con su familia, con su esposa, sus hijos, por qué tenían que detenerlos así, ya lo tenían el camión, qué más querían”, gritaba una mujer migrante el día del accidente.