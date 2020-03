Se integra nuevo Consejo Directivo del IAP Chiapas; Rutilio llama a mantener el trabajo honesto

El gobernador encabeza instalación y toma de protesta de los integrantes de la nueva dirigencia del Instituto de Administración Pública de Chiapas

Aquínoticias Staff

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la instalación y toma de protesta a integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública de Chiapas (IAP), donde reiteró el llamado a las y los servidores públicos a mantener un trabajo honesto y acabar de raíz con la corrupción, para cumplir con justicia social a quienes menos tienen.

Cumpliendo con los protocolos sanitarios debido a la contingencia por el COVID-19, desde la Sala “Belisario Domínguez” de Palacio de Gobierno, el mandatario subrayó que la mayor riqueza que tiene el funcionariado es servir al pueblo con voluntad, vocación, sin intereses personales y lejos de los vicios del pasado, a fin de recuperar la confianza en las instituciones y garantizar el bien común de las familias.

“El planteamiento que hoy se tiene en las instituciones es acabar integralmente con la corrupción que tanto daño le ha hecho a Chiapas y México. Convoco a los servidores públicos de mi gobierno a trabajar con transparencia, en unidad, de buena fe y lealtad con nuestra gente. Que el único interés sea velar por el bienestar de las familias y seguir avanzando en el desarrollo de la entidad”, apuntó.

Luego de reconocer la trayectoria y profesionalismo del IAP Chiapas, Escandón Cadenas sostuvo que su administración promueve una nueva cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos, por ello, dijo que no se tolerará ningún acto de corrupción e impunidad en el ámbito público o social: “Quien haga las cosas mal se va a enfrentar a la justicia, no hay trato preferencial. Nos sumemos a esta nueva forma de trabajo y caminemos con respeto a la ley, así nos irá bien a todas y todos”.

Tras refrendar su compromiso con la formación de servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal, el presidente del Consejo Directivo del IAP, Fernando Álvarez Simán, destacó que se realizará la capacitación sobre legalidad y prevención de la corrupción, dirigida a los ayuntamientos, a fin de consolidar una nueva cultura de transparencia, rendición de cuentas y prevención de actitudes deshonestas.

Al afirmar que en este curso participarán de forma virtual un total de 484 funcionarios de todos los municipios, el presidente del IAP subrayó el interés de crear, junto con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, un comité de planeación municipal, así como establecer permanentemente certificaciones en 17 estándares, con énfasis en igualdad de género, transparencia en manejo de archivos y armonización contable.

En su participación virtual, el experto en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, Sergio Eduardo Huacuja Betancourt, resaltó el impulso que los tres poderes del Estado han dado para que Chiapas cuente con un sistema local anticorrupción y desterrar este flagelo; asimismo, exhortó a las y los alcaldes a estudiar a fondo esta figura y sumarse al reto de recuperar la confianza de la sociedad.

Igualmente, el director general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, Rodrigo Rojas Navarrete, señaló que la Cuarta Transformación requiere de un servicio público responsable y honesto, y este Consejo Directivo debe ser ejemplo y conducirse con apego a la legalidad, bajo principios de equidad, respeto, igualdad y no discriminación, pues quienes lo integran darán credibilidad ante la ciudadanía.

Estuvieron presentes como integrantes de este consejo directivo: las secretarias de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, y de Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González; el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Helmer Ferras Coutiño y los rectores de las universidades Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Natarén Nandayapa; Politécnica de Chiapas (UPCH), Navor Francisco Ballinas Morales; y de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Rodolfo Calvo Fonseca.

Asimismo, las presidentas municipales de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda y de San Cristóbal de Las Casas, Jerónima Toledo Villalobos; los alcaldes de Comitán, Emmanuel Cordero Sánchez; de Villaflores, Mariano Guadalupe Rosales Zuarth y de Ocosingo, Jesús Alberto Oropeza Nájera; así como el notario público Oscar Gabriel Esquinca Camacho.