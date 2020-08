Se invierten en Chiapas más de 52 mdp en seguridad

Junto al titular del SESNSP, Leonel Cota Montaño, el gobernador Rutilio Escandón reconoció la labor policial en la atención y seguridad de las familias. Se otorgaron 3 mil 92 kits de uniformes, 15 camionetas pick ups, 20 vehículos sedán y 95 motopatrullas

Aquínoticias Staff

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañado del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Leonel Efraín Cota Montaño, realizó la entrega de equipamiento para el fortalecimiento y dignificación de las y los policías municipales, donde enfatizó que no se escatiman recursos en la tarea de proteger a la población, con una policía eficaz y capacitada, que cuente con las herramientas necesarias para brindar seguridad y contribuir en el desarrollo del estado.

En ese marco, el mandatario estatal expresó su reconocimiento a las mujeres y hombres policías que han estado al frente para defender la integridad de las familias chiapanecas, y que, ante cualquier contingencia, siempre están en la disposición de apoyar a la gente.

Mencionó la entrega de vehículos destinados a la protección de las mujeres y atender la Alerta de Violencia de Género; asimismo, destacó la participación de los elementos policiacos para sacar adelante distintas actividades durante la pandemia; así como en la recuperación de reservas naturales y propiedades que estaban invadidas, entre otras acciones, en las que, dijo, se ha actuado con total respeto a los derechos humanos.

El jefe del Ejecutivo estatal pidió a las y los alcaldes aprovechar el gran sistema de seguridad y justicia que se establece en la entidad y seguir el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador: “No desperdiciemos la oportunidad de ir en un solo frente. La mejor política es estar pendiente del pueblo y dar resultados para que confíe en las instituciones. No hay pretexto para no llevar a cabo nuestra responsabilidad con los municipios y el estado”.

En tanto, Leonel Cota Montaño anunció que esta no será la última entrega del año para Chiapas, luego de reconocer la transparencia en el manejo de recursos de seguridad, que tal y como lo ha dicho el presidente López Obrador, deben ser para las y los operadores y prestadores de este servicio a la comunidad. “El reto es mejorar las condiciones de paz y hacer un trabajo de política con justicia”.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera detalló que como parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se invirtieron más de 57 millones de pesos para adquirir 3 mil 92 kits de uniformes, 15 camionetas pick ups, 20 vehículos sedán, 95 motopatrullas y capacitaciones, así como la creación de la Unidad Especializada para la Atención de la Alerta de Género.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, expresó que la baja incidencia delictiva en Chiapas obedece al trabajo en equipo y a la coordinación de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, por ello, subrayó la labor de los más de 15 mil policías estatales y municipales que están en cada rincón de la entidad.

Asistieron: el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; el Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, Isaac Guzmán Rojas, en representación de la VII Región Militar; el coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Chiapas de la Guardia Nacional, Alfredo Delgado Druaillet, así como presidentas y presidentes municipales.