“Vulgares ladrones vandalizaron Carranza”; enfrentarán la justicia: Rutilio

El mandatario reconoció al pueblo el no dejarse engañar. Indicó que los actos de violencia fueron perpetrados por un grupo de 30 personas y la convocatoria se dio a través de redes sociales

Aquínoticias Staff

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que en Chiapas hay un gobierno que trabaja por la paz y la seguridad de las familias, por ello, aseveró que los hechos de vandalismo ocurridos en el municipio de Venustiano Carranza la madrugada de este jueves, no quedarán impunes y los responsables se enfrentarán a la justicia.

En la Mesa de Seguridad, el titular del Ejecutivo estatal detalló que, de acuerdo a la investigación, en estos actos participaron aproximadamente 30 personas, y la convocatoria se dio mediante redes sociales, intentando confundir a la población con el falso argumento de que la enfermedad del coronavirus COVID-19 no existe y fue creada para afectar a la gente humilde.

Tras reconocer a las y los habitantes de Venustiano Carranza por ser personas buenas, trabajadoras y honorables, que no cayeron en esa trampa, Escandón Cadenas refirió que, al no lograr los delincuentes su objetivo de engañarlas, salieron con odio a vandalizar, quemar y destruir casas, una parte de la Presidencia Municipal y una tienda departamental.

Las viviendas afectadas fueron las de los padres y los suegros del alcalde Amando Trujillo Ancheyta, así como de la madre del mandatario estatal, quien tiene 87 años de edad y vive sola, sin elementos de seguridad.

“Este acto fue protagonizado por vulgares ladrones y cobardes. Queremos decirle al pueblo de Chiapas y de Venustiano Carranza que no están solos, hay un gobierno legítimo que los respalda y en la Mesa de Seguridad trabajamos los tres órdenes de gobierno todos los días. Les garantizamos que este acto de vandalismo no quedará impune, se van a enfrentar a la justicia”, advirtió.

Luego de pedir a las y los chiapanecos no dejarse engañar respecto a este virus, ya que es muy peligroso y continúa atacando al mundo, a México y a Chiapas, el gobernador reiteró que aún no hay vacunas ni medicamentos, y la única forma de combatirlo es tomando en cuenta las indicaciones de expertos en la salud, sobre la sana distancia, lavado de manos constante, no tocarse la cara y extremar precauciones en actividades fuera de casa.

“Estoy seguro que pronto vamos salir delante de esta pandemia, porque somos un gran pueblo, con la suficiente capacidad y disciplina para derrotar a este enemigo que tenemos enfrente. No te dejes engañar, la única medicina para vencerlo es cuidándonos”, manifestó.

Cabe mencionar que en la Mesa de Seguridad se reúnen diariamente representantes del Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Seguridad Pública estatal, Protección Civil, Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado, Poder Judicial, Secretaría General de Gobierno, Centro Nacional de Inteligencia, Programas Integrales de Desarrollo y Migración, entre otros, para fortalecer las tareas que salvaguardan la integridad física y patrimonial de las familias.