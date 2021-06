13 centros COVID en Chiapas permanecen, aunque con mínima ocupación hospitalaria

Dos corresponden al IMSS y se encuentran en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez y tienen una disponibilidad de 38 camas cada uno

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

A pesar de que ha pasado un año de los meses más críticos de la pandemia, actualmente, todos los 13 centros COVID instalados enel territorio chiapaneco, continúan operando para atender los casos positivos, sin embargo, su ocupación es mínima, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud en Chiapas y que ha sido confirmado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), sección 50.

De estos 13 módulos, dos corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales se encuentran en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez y tienen una disponibilidad de 38 camas cada uno, de las cuales, entre ambos, atienden a 18 personas, quienes se encuentran estables.

“Hasta ahorita siguen todas, no se han desmantelado las que abrieron en su momento… están con menos personal ya no están los que estaban al principio… no se contemplan en los hospitales normales esas áreas que deberían estar”, explicó Modesta Ramírez Saldaña, secretaria de organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Sección 50.

13 centros COVID

Tuxtla Gutiérrez, Poliforum Tapachula Tonalá San Cristóbal Comitán Villaflores Palenque Ocosingo Pediátrica Tuxtla Mujer (Pascacio Gamboa) Reforma IMSS Tuxtla IMSS Tapachula

Además, el Centro de Rehabilitación y Salud Mental (Teletón).