A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Rusia cada vez más aislada por el mundo libre

A falta de no poder intervenir militarmente de manera directa para repeler la despiadada invasión a Ucrania, la comunidad europea a cerrado filas para cercar a Rusia por todos los medios posibles. Desde la exclusión de todas las justas deportivas a nivel internacional como el mundial de futbol, hasta la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo y las rutas marítimas correspondientes a los territorios de países que se han sumado al rechazo a la abusiva invasión rusa.

Apoyo indirecto

Dado que el armamento ucraniano es infinitamente inferior al del poderío ruso, países como Alemania autorizaron el apoyo con armas capaces de repeler los ataques aéreos y el masivo arribo de tanques de guerra. Rusia está lanzando ataques de manera indiscriminada provocando bajas civiles y ha destruido de manera selectiva toda la infraestructura básica para anular militarmente y aislar a Ucrania de cualquier tipo de ayuda.

Luchando por su independencia

Millones de personas se dirigen a las fronteras ucranianas para encontrar asilo en los países vecinos que generosamente les están brindando apoyo humanitario. Los militares y las milicias voluntarias ucranianas están dando una valiente respuesta dispuestos a defender a toda costa su territorio. Saben que de no hacerlo quedarán sometidos a un régimen impuesto por los rusos incluyendo la imposición de un gobierno títere y la pérdida de sus libertades alcanzadas tras largos años en los que ha consolidado su independencia.

ONU: condena la invasión

De manera inédita la asamblea general de las Naciones Unidas ha dejado sin efecto el veto ejercido por Rusia en el Consejo de Seguridad. La casi totalidad de los países ha votado a favor de la condena a la invasión. Las medidas económicas incluyen la suspensión del SWIFT para el sistema bancario ruso que estaba integrado al sistema financiero internacional en el que participan más de 11 mil entidades financieras. Las consecuencias no se han hecho esperar. El rublo, la moneda rusa, se ha desplomado. Miles de rusos hacen colas en los cajeros automáticos y las sucursales bancarios para retirar fondos previendo posibles desabastos. La gran presunta es si Putin se preparó para este posible escenario y está preparado para resistir y dispuesto a asumir las consecuencias.

Lo que tiene que evitarse a toda costa es que esta situación vaya desencadenar en una nueva guerra mundial que involucre a las grandes potencias. Sus consecuencias serían catastróficas. El uso de armamento nuclear sería apocalíptico. Veremos hasta dónde está dispuesto a llegar Vladimir Putin.

Propaganda energética

Se supone que la idea de andar pregonando entre los seguidores de la 4t la reforma eléctrica tiene el propósito de convencerlos de sus bondades. Les dicen sin el menor pudor que gracias a ella vamos a pagar menos en nuestros recibos de luz y las empresas que ahora pagan menos tendrán que pagar más. Luego vienen los aplausos. Una tomadura de pelo mayor como cuando ofrecieron bajar los precios de la gasolina y ahora nos salen con que el precio no ha subido “en términos reales” sin que las masas alcancen a deglutir de que se trata, pero siguen aplaudiendo.

Esos eventos darían la impresión de que el tema es de gran interés cuando en realidad no saben ni a lo que van. Más que una explicación convincente, terminan haciendo arengas para obtener febriles aplausos. La opinión de los expertos vale sombrilla. En los foros que organiza el congreso los argumentos, las evidencias y los datos duros de los conocedores del tema les entran por un oído y les salen por el otro.

Reforma parchada

El asunto está resuelto. Tendrán que hacer los ajustes que con toda formalidad diplomática les hicieron saber en tres visitas consecutivas los representantes del gobierno norteamericano. Seguro cambiarán más de una coma para no afectar las inversiones y compromisos internacionales entre ellos el Tratado de Libre de Comercio. Solo falta ver si los priístas se adaptan a las exigencias del ejecutivo como han dejado entrever. La iniciativa tendrá que pasar por las dos cámaras a menos de que se limite a reformas a la ley secundaria para los cuales no necesitan mayoría absoluta.

CFE: energía más cara

Al cierre de 2021, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos reportaron pérdidas netas por 319.8 mil millones de pesos en conjunto. La CFE obtuvo una pérdida de 95.4 mmdp, mientras que Pemex perdió 224.4 mmdp. La CFE no tiene capacidad a corto plazo para hacer crecer la producción de energía hidroeléctrica que hoy ronda por el 10%. Esto implica rehabilitar la capacidad de generación actual y construir nuevas hidroeléctricas lo cual está en chino. La mayoría de la actual generación utiliza residuos sólidos contaminantes. Limitar la capacidad instalada y la participación del sector privado atenta con las energías renovables. Incumple con nuestros acuerdos internacionales para reducir las emisiones de CO2. Los altos costos operativos de la CFE hacen que su capacidad de generación sea 4.9 veces más. No tiene lógica suponer que nos irá mejor con esta reforma que solo fortalece a un costoso e incompetente monopolio. Se beneficia el estado, sus trabajadores sindicalizados, pero no el pueblo en sus recibos de luz.