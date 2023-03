AMLO va por fondos «ocultos» y privilegios de altos funcionarios del INE y Poder Judicial

El presidente solicitó se transparenten fideicomisos tanto del INE como del Poder Judicial

Aquínoticias Staff

Con el objetivo de “reducir privilegios de altos funcionarios”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en la conferencia de este miércoles que, solicitará información detallada de los fideicomisos “ocultos” del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Poder Judicial de la Federación.

Esto, señaló, será posible ponerlo en marcha gracias a las reformas a la Ley Electoral.

“Ahora les vamos a dar a conocer, (…) el fideicomiso que tiene el Poder Judicial, porque esto no lo sabe la gente, tienen un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos. Y lo vamos a dar a conocer porque hoy le di instrucciones al secretario de Gobernación para que solicite al instituto de la transparencia que se le pida al instituto electoral que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos, para que sepamos, y qué uso le han dado a ese fideicomiso o a esos fideicomisos, y para qué es ese dinero. Saber cuánto es, cómo lo han gastado y cuáles son las partidas principales, porque no se sabe nada”, dijo el presidente.

Con respecto a la Ley Electoral, que aún se debate, señaló que en ningún momento se está atentando a la democracia, si no que “su deseo” “es que no ganen tanto, que no vivan con tantos privilegios los altos funcionarios del INE, eso es todo”, resaltó AMLO.

El Poder Judicial tiene un fideicomiso de 20 mil 516 millones 842 mil 197 pesos con 21 centavos. “Para ubicarnos, cuando nosotros llegamos al gobierno, en el 2018, la Presidencia de la República manejaba un presupuesto de 3 mil 600 millones; el año pasado ejercimos 550 en la Presidencia de la República, pero estos son 20 mil, estamos hablando de 40 veces más”. Remarcó que quiere conocer los fideicomisos del INE.