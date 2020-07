Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Sólo con imaginación saldremos

Tenemos que convivir con el nuevo coronavirus

La Fiscalía está obligada a informar de Lozoya

No es ocioso continuar la reflexión en torno del impacto de la volatilidad financiera pre pandemia y del efecto devastador de ésta en la marcha de la economía: recesión profunda, inquietante, y desempleo de dimensiones y efecto empobrecedor desconocidos. Inéditos.

Este fin de semana se celebró la Reunión (virtual) de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G-20 (Grupo de los 20). Los participantes, incrédulos ante esta atípica caída de la producción y el consumo, destrucción de industrias y comercios. Desolación en millones de familias.

En la reunión, el secretario de Hacienda y Crédito Público mexicano, Arturo Herrera Gutiérrez, recuperado del Covid-19 en apariencia, les advirtió a los participantes, que el mundo tendrá que coexistir con el SARS-Cov-19, por lo menos un año y medio a partir de hoy.

Los sobrevivientes, las únicas empresas que tienen asegurado el éxito son las que producen materiales de protección sanitaria. Todos vamos a requerir de cubre bocas y caretas faciales.

Ya lo sospechábamos, pero aún no lo creemos.

Y un año y medio pareciera corto tiempo.

Es posible que tengamos que cuidarnos hasta la exageración toda la década, aunque el mundo espera despertar de la pesadilla en muy breve tiempo, pero ya pasó poco más de medio año y los contagios y los fallecimientos no sólo no descienden, sino que crecen como los hongos venenosos.

Conocemos ya los pronósticos de distintas instancias como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo.

Ahora qué tenemos qué hacer para aminorar los efectos de la recesión en los aspectos de política fiscal, financiera y económica…Pues ajustarlas ante la pandemia. Y contra viento y marea, coadyuvar con recursos frescos, provenientes de la recaudación y de los ahorros.

La ciencia económica es un factor importante en tiempos de normalidad democrática. Sin embargo, ante la destrucción viral, los economistas deberán de alimentar la imaginación ante lo desconocido. Cómo sobrevivir al Covid-19 y cómo restaurar la oferta y la demanda.

Después de la pandemia, no quedó nada escrito. Todo lo que se tiene qué hacer para reactivar la economía es inédito. La mortal pulmonía es como una espada de Damocles pendiente sobre la humanidad. La reactivación del poder de compra de los trabajadores es una conditio sine qua non para la reactivación de la oferta de bienes y servicios desde los procesos de producción.

Al respecto, durante la reunión virtual de ministros de Hacienda y de banqueros centrales, estos debatieron sobre las perspectivas económicas mundiales. Y pidieron coordinar acciones colectivas para impulsar una reactivación económica sólida y duradera.

A desfondo

Del presunto delincuente de cuello blanco, Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos y preso bajo diversas acusaciones de corrupción, la Fiscalía General de la República aún no ha dicho nada. Sólo se sabe que no fue llevado a la cárcel, sino a un hospital debido a su estado de salud.

A López Obrador le preguntaron en la conferencia matutina del lunes 20 de julio sobre el paradero del reo y lo que respondió el mandatario no agrega nada a lo que ha trascendido desde que un avión de la Fiscalía lo trasportó de España y Ciudad de México.

La ausencia de información oficial ha ocasionado una y mil versiones a cual más descabellada. Y aunque no está obligada, mientras integra las carpetas de investigación del caso Odebrecht-Pemex-Nitrogenados-Lozoya Austin, la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero tiene la obligación mediática de aclarar la situación. Qué suerte correrá el detenido extraditado.

AMLO es el único que ha hablado del asunto, por presión de reporteros que cubren la conferencia mañanera. Pero a él no le toca. El presidente les dijo que está de acuerdo con la FGR, con el procedimiento de testigos protegidos, lo mismo se realiza en EU. Dijo que está de acuerdo porque así se obtiene información, ya que antes no se sabía cómo operaban los delincuentes de cuello blanco.

La delincuencia de cuello blanco se forma a través de redes, incluso tienen representantes en los medios de comunicación, aseguró el mandatario. Por ello, es de suma relevancia que se conozca todo lo que se hacía, dijo y comentó que él espera que la FGR considere cuidar a Lozoya, porque éste ya hizo una primera declaración ante la FGR, en la que reveló nombres de personajes políticos, el manejo de dinero, entre otros. Supo que su declaración ya se filtró y, por esto, podría estar en riesgo su vida.