Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Día Internacional de la Mujer

Las mujeres del mundo entero merecen un futuro igualitario, más del 80 % de las personas mexicanas no saben que el 8 de marzo de cada año es el Día Internacional de la Mujer, todos en general debemos tener muy en claro que se debe respetar los derechos de las mujeres, las mujeres del mundo entero sufren mucho, han sido objeto de violaciones y acoso sexual, en lugares como áfrica y Etiopía la mitad del país son mujeres, y están escasamente representadas en el ámbito político, laboral y económico, en esos lugares, las niñas que tienen entre los 10 y 13 años son obligadas a casarse, prácticas tradicionales dañinas que persisten en sus zonas rurales, algo similar a lo que padece también en las zonas indígenas de todo México, África, Etiopía y otros países cercanos a los mencionados y México, la violencia de género está muy extendida frente a una respuesta judicial muy lenta e incapaz de aplicar justicia, hay que recordar que también hay mujeres con discapacidad, las cuales son las que sufren un alto riesgo de violencia de género, abusos sexuales, malos tratos y explotación, de igual manera, políticamente se les criminaliza, se les ha llegado a quitar la palabra en el Congreso de la Unión, Senado de la Republica y en muchos lugares más, hay varios y varios ejemplos que exponer, por ejemplo, el alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Víctor Carranza no es parejo en la política con las mujeres, es un ser misógino, machista, que solo busca beneficiarse a sí mismo y su séquito de colaboradores más cercanos a él, un gobierno de puertas cerradas, acusando ante sus superiores a la Sindico del Ayuntamiento Yazmín Irigoyen, de cosas sin sustento ni fundamento y sin valor probatorio, es como si le tuviera demasiada envidia, depende de ella y se queja de ella, la agrede, buscó la forma de retirar a su equipo administrativo de trabajo dejándolos sin trabajo, sin sustento, un sujeto así debería estar fuera totalmente de la política, es una vergüenza como primera autoridad de un municipio, agredir a una mujer en cualquier campo es un acto bochornoso, y más siendo autoridad, al parecer este sujeto no tiene visión ni futuro político, la Comisión de Honor y Justicia de su partido de este sujeto debe tomar cartas en el asunto y dejarlo fuera de toda jugada política, de hecho, el Congreso Local del Estado de Veracruz debe destituirlo de su cargo por tomarse atribuciones que no le corresponden a este sujeto ni a su cabildo, es una burla para el pueblo un misógino como éste, no sabe respetar a las mujeres políticamente ni en ningún campo, sabe que tiene desventaja total ante la Síndico Yazmín Irigoyen, no deben solo destituirlo sino ponerlo a disposición de las autoridades por abuso en el ejercicio de sus funciones, y que le retiren sus derechos políticos, otro mal ejemplo de la política es Félix Salgado Macedonio, acusado de violación ante la Fiscalía de Guerrero, pero la denuncia jamás llegó ante el Juez, es una vergüenza que personajes machistas, misóginos y violadores se valgan de la política para que no se les aplique la justicia, este señor no puede gobernar un Estado, mucho menos puede representar un Distrito Electoral, no puede representar siquiera ya un municipio, como puede ser posible que su mismo partido diga que este señor no ha perdido sus derechos políticos, se le quitó la candidatura a Gobernador, pero no le quitaron los derechos políticos, las mujeres mediante estos actos han sido burladas, no hay respeto hacia su persona de ninguna de ellas, de hecho, en su momento MERCADOTECNIA DE MEXICO pidió severa sanción contra hombres violadores de mujeres, que la sanción sea la PENA DE MUERTE, se aplique la eutanasia, o bien, en su defecto, prisión a cadena perpetua, o de plano, se aplique la castración química, en la cual consiste, aplicar medicamentos que reducen el líbido, Dietilestilbestrol (DES), acetato de medroxiprogesterona o la hormona liberadora de hormonaluteinizante (LHRH), esto, se debe aplicar a violadores, pederastas y otros delincuentes sexuales para evitar que reincidan, incluso, dicha castración se debe aplicar a menores de edad también en caso de violar a una niña, el hecho de que sean menores de edad no les impide que no se haga justicia, porque incluso las niñas en las escuelas también son agredidas no solo por los maestros sino también por sus compañeros, todo hombre violador debe pagar bien caro, tal es el caso que se puede legislar en nuestro país la PENA DE MUERTE para hombres violadores, y es que, en municipios más chicos y comunidades de México no se aplica la ley a violadores porque pagan para que no se aplique justicia, al contrario, las niñas y mujeres que han sido abusadas sexualmente no se les hace justicia y lejos de eso, se burlan de ellas y de paso las amenazan las mismas autoridades, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día para recordar y para darle batalla al gobierno, y recordarle que ellas no están solas, es un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de ellas en todos sus ámbitos de la sociedad, en algunos países hasta parece fiesta nacional el celebrar este día tan importante, pero en México, parece un día común y corriente como el de las mañaneras, de hecho, yo he recibido amenazas por combatir el machismo, sin embargo, quiero decirles que me da igual, a la muerte no le tengo miedo para empezar, detesto el machismo, y al que le acomode el saco, que se lo ponga, otro punto que se debe hacer a favor de la mujer es combatir el cáncer de mama, las mujeres que son diputadas federales no importando de que partido sean deben votar a favor de esto, el gobierno federal está cerrado a estos apoyos, las mujeres en general sufren violencia brutal y las mujeres ante esto quedan calladas, prefieren no hablar, los partidos políticos prefieren a candidatos hombres que candidatas mujeres, no respetan la equidad de género, de igual manera, tenemos a un presidente de nación machista y misógino, el cual, cuando se le pidió responder al llamado de las mujeres para que rompiera el pacto por la candidatura de Félix Salgado para gobernar Guerrero acusado de delitos sexuales, simplemente distorsionó la respuesta y dijo que “ya chole”, que no quiere que le hagan una mala campaña a su candidato en los medios de comunicación, en lo personal señor presidente López Obrador, no tiene usted madre, porque si la tuviera, haría que respetaran a las mujeres del país, son el pilar de nuestra nación, usted vino de una mujer, nuestro país desde que usted llegó no tiene plan ni rumbo, es usted un gobierno de palabras, no de hechos, y como usted dice, ¿ya chole? Entonces, ya chole con su rollo en las mañaneras que duermen a todo México menos a los lambiscones y arrastrados medios de comunicación invitados por ustedes mismos, tiene proyectos fallidos, como por ejemplo, les da dinero a una bola de holgazanes llamados NINIS, ¿Por qué? Porque le conviene para cumular votos en campaña, no sea usted misógino ni machista, hay que aprender a respetar a las mujeres del país, hay que respetar a sus compañeras aunque sean de otro partido político, hay que respetar el derecho de las mujeres no solo de nuestro país, sino del mundo entero, que la ONU también se ponga a trabajar sobre los derechos de las mujeres de todo el mundo, porque mucha falta hace, FELIZ DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.