Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Pésimo servicio de proveedores de internet

Axtel, Telmex, Izzi, Megacable, Blue Telecomm, Total Play, Dish, etcétera, todas las empresas prestadoras servicios de internet, tv y telefonía dan un mal servicio, hay personas que se han quedado sin internet y dependen de él, por eso contratan los servicios, los y las estudiantes lo tienen que tener por necesidad, ya sea de clases en línea, o bien para sus tareas, cuando se va por 2 o 3 días el internet en casa de alguien y lo reporta solo le hacen un descuento de 40 pesos, pero si usted se atrasa un día en pagar la factura le cobran de 85 a 120 pesos, es un robo lo que estas casas que deben estar mejor reguladas, someterlas para que presten un buen servicio, que le paguen reparación de daños a quienes dependen del internet, grandes negocios se truncan debido al mal servicio, los estudiantes quedan mal en sus tareas, y si no tienen internet pues es como no estar en clases, todo depende de ahí, el gobierno federal solo dio la orden de que se llevara a cabo las clases en línea, pero no se dio cuenta de que las comunidades no tienen ni siquiera postes, ni luz, ni cables, ni nada, llevó a cabo el presidente un convenio con las televisoras para que tuvieran clases por televisión, pero, si en las comunidades no tienen ni tele, es por demás, las comunidades callan y nadie los escucha, no hay quien hable por ellos, de paso los explotan, porque muchos son campesinos y la gente quiere rebajas y pues no, ¿Por qué no les preguntan a Wall Mart a ver si les rebaja? Obvio no se puede, no explotemos a quienes menos tienen, ellos no tienen ni tv, por cierto, sería buena estrategia que los proveedores de internet vendan pantallas en pagos a sus usuarios, pagos cargados a los recibos, eso sería un buen balance y una buena estrategia mercadológica, sin embargo, esto no aplica porque las diversas empresas que son los proveedores de internet y otros servicios carecen de personal con iniciativa y buena estrategia mercadológica, de paso, suben sus precios sin previo aviso, o bien, cuando van a subir el precio, no consultan a la autoridad que regula estos servicios, sino que, simplemente hacen unos trípticos y le informan a los usuarios que su próximo pago sube 20 pesos, a nivel nacional Izzi ocupa el primer lugar en abusos contra los usuarios, propiedad de Televisa, aun y con todos los años de experiencia que tienen, no pueden, ni siquiera compensan a los usuarios por el mal servicio prestado, cualquier proveedor de internet les instala cajas súper antiguas, el nivel de internet es bajo, la mayoría de las personas no saben cuál es la intensidad del servicio, puede ser alta, media o baja o de plano no hay, ¿Por qué se practica esto? Para que ellos les vendan router y supuestamente tengan mejor señal, son unos abusivos, es una mala práctica, porque al instalar el internet, es el instalador quien debe decirle a sus usuarios donde pueden tener mejor señal para toda la casa, hay otros instaladores de internet que no tienen ni un gramos de ética, son personas externas y no empleados de los proveedores de internet, cuando llegan, se les dice que los megas contratados son 10, y se atreven a contestar, “¿para qué quiere 10? Si ni coca cola tiene 10, en fin, los gatos que son instaladores deben simplemente instalar lo que fue contratado, en caso de que usted no reciba buena señal, puede demandar directamente ante PROFECO a su proveedor por mal servicio otorgado, que le hagan un reajuste en su factura y de paso pago por reparación de daños, PROFECO es quien debe proceder contra estas malas compañías de servicios, por otro lado, los proveedores de internet como es Telcel, Movistar, etcétera, ellos no quieren instalar internet en ninguna comunidad porque dicen que es pérdida para ellos, es por ello que miles de comunidades se encuentran sin servicio, el INEGI en su sondeo anual sabe que hay miles de comunidades marginadas, pero, todo queda únicamente en datos, porque esa herramienta la pueden usar para ayudar a las personas, sin o para que las hacen, de nada sirven los sondeos del INEGI, solo le sacan información a la gente para tener datos, incluso, alguien de MORENA en su momento dijo que el INEGI podría ser quien verifique como y donde compraron sus cosas, todo bien súper detallado, eso, es una violación a los derechos humanos, además, que los empleadillos del INEGI le dicen a la gente que es forzosa la información, NO ES FORSOZA, es falso, si quieren responder la encuesta del INEGI bien, si no, no hay problema porque de nada sirve que gobierno tengan datos de ustedes, el solicitar datos de cada uno de los integrantes de la casa es una violación a la privacidad y a los derechos humanos, el gobierno no es nadie para andar pidiendo datos que muy probablemente después van a caer en manos que no deberían, incluso, esos datos pueden ser vendidos por malos empleados del INEGI, utilizan la Ley del Sistema Nacional de Información y Estadística y Geografía simplemente para tener sus propios datos, no hay privacidad, la privacidad se ve totalmente violada por este órgano, lamentablemente esto lo hicieron obligatorio, pero, se puede modificar ésta Ley, o en su defecto, desaparecerla, así como someten a la población para que rindan su informe, así se debe someter a las empresas proveedores de internet, es un servicio pésimo, no se preen desde antes, ya que al carse el sistema se dejan incomunicados a miles o millones de usuarios, para comunicarse con su proveedor de servicios es todo un show, no hay un teléfono directo de quejas, eso le falta a las empresas, todo te redirecciona a ventas o con un ejecutivo el cual te pasa a soporte técnico y en soporte técnico terminan diciéndote que acudirán a tu domicilio, pasan otros dos días sin servicio hasta que llegue el técnico, o bien, si se cayó el sistema, una grabación te indica que en tu zona no hay señal, ni siquiera te reintegran los minutos, horas o días que no tienes servicio, ellos son muy buenos para cobrar, y bien, sin embargo, el servicio es totalmente pésimo, lo que se puede hacer aquí, es presentar ante el Congreso de la Unión un proyecto de decreto para someter a estas empresas a pagar daños en automático cuando no tengan servicio por minutos, horas o días, de paso, convertir en internet ilimitado los paquetes que se compran para los celulares, una empresa si lo maneja así pero no pienso poner el nombre de la empresa porque no se les hace promoción a nadie, Telcel en su momento redujo los días de servicio de los usuarios, que se legisle para que avancemos, los estudiantes tendrían mejores opciones para hacer sus tareas, o tomar clases, legislar que el internet en los celulares sea ilimitado, parejo para todas las compañías, es importante legislar los puntos presentados en esta columna, las compañías no se hacen responsables cuando se cae el sistema, o cuando un usuario no tiene servicio, si llama y le atina a que le conteste alguien puede que le logre que le rebajen la cantidad a pagar pero n oes mucho, pero si usted no lo paga en la fecha estipulada y lo paga un día después, le cobran de 85 a 120 pesos de más, esto es un abuso y se debe acabar pronto.