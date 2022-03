Atención de primer nivel llega a pobladores de Jiquipilas

Pobladores de las localidades “José María Pino Suárez”, “El Triunfo” y de la cabecera municipal de Jiquipilas fueron beneficiados en la Jornada de Salud para la Detección Oportuna de Enfermedades en la Mujer y la Feria de la Salud, organizada por el IMSS Chiapas

Aquínoticias Staff

Pobladores de las localidades “José María Pino Suárez”, “El Triunfo” y de la cabecera municipal de Jiquipilas recibieron atención de primer nivel a través de la Jornada de Salud para la Detección Oportuna de Enfermedades en la Mujer y la Feria de la Salud, que organiza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas.

La población en general accedió a los servicios de pruebas de Papanicolaou, revisiones dentales, exámenes de VIH, hepatitis, sífilis, diabetes e hipertensión, consultas psicológicas, nutrición, y de planificación familiar, aplicación de vacunas contra influenza y COVID-19, pruebas EDI y atención rural al adolescente.

Se instaló una unidad móvil, además de los ocho módulos, que siguen las prioridades del Programa IMSS-BIENESTAR: atención integral a diabetes mellitus e hipertensión arterial; fortalecimiento a la salud materna; disminución de la mortalidad neonatal; atención a la infancia; atención a la adolescencia; vacunación; vigilancia epidemiológica, y reforzamiento al Primer y Segundo Nivel de Atención; se realizaron más de 870 consultas.

Durante la Jornada, doña Sarahí Zorrilla, originaria de la localidad Quintana Roo, del municipio de Jiquipilas, dijo que accedió al estudio de papanicolaou, el cual no se había realizado por falta de recursos económicos y por no contar con Seguridad Social, así que al enterarse de esta jornada no dudo en acudir.

Por su parte, doña Bernarda Arce Rodríguez, de la localidad Pino Suárez, fue una de las pacientes atendidas en consulta general, ya que buscaba que se le realizara el chequeo de presión arterial.

En tanto, Julio de la Cruz, de 76 años, invitó a la población en general a aprovechar estas Ferias y Jornadas de la Salud, sobre todo cuando llegan a localidades donde no cuentan con unidades médicas cercanas.

Con estas acciones el IMSS en Chiapas fomenta la cultura de la prevención y el autocuidado, además de la detección temprana de patologías crónico-degenerativas para disminuir las complicaciones derivadas de las mismas, iniciando de manera oportuna los tratamientos y correcciones de afecciones.

Cabe destacar que durante las actividades se aplicaron las medidas sanitarias y de protección para evitar contagios de COVID-19, entre ellas, higiene frecuente de manos, uso de cubrebocas y sana distancia.