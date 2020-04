Autoconstruir tu casa Infonavit, sin asesoría, podría ser mala idea

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Chiapas (Canadevi), Jorge Burguete Torrestiana, advirtió que se debe tener cuidado con los créditos presentados (500 mil pesos), podría no alcanzar para pagar por tu hogar o que este no tenga la calidad necesaria

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) analiza otorgar directamente al trabajador 500 mil pesos de crédito para la autoconstrucción de su vivienda.

Sería el próximo 30 de abril que se analice la ampliación y las reglas de este programa, el cual, está definido en la Ley desde principios de 2020.

La entrega de créditos directos para los trabajadores que cotizan con el Infonavit, resulta un planteamiento bueno para quienes no cuentan con una vivienda, pero en términos operativos es imposible que ocurra y tenga éxito, declaró Jorge Burguete Torrestiana, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Chiapas (Canadevi).

Manifestó que la entrega de créditos sin intermediarios en el Infonavit no es una mala propuesta, pero que en términos de viabilidad operativa es casi imposible, ya que lo autoconstrucción es difícil.

“Operativamente es casi imposible que eso pueda ocurrir, eso no es nuevo, no es algo que surja en el periodo del Presidente López Obrador… anteriormente hicieron un intento, porque se motivara mucho la autoconstrucción y eso no es malo, el problema es que en la autoconstrucción es muy difícil que vaya a tener calidad de obra”, comentó.

Expuso que hacer de lado a la industria de la construcción para la edificación de viviendas y unidades habitacionales resultaría un peligro en la inversión de cada trabajador, ya que la cantidad no significa calidad.

Por ello, refirió que quienes acepten este esquema tendrán que hacer una autoconstrucción asistida, ya que si no es así, la calidad de la obra podría verse afectada.

En cuanto al crédito para autoconstruir casas, Burguete Torrestiana dijo que el monto puede sonar tentador, pero para crear una vivienda se tienen que tomar en cuenta factores como el costo del terreno, material de construcción, urbanización para los servicios de drenaje, agua potable y electricidad, que para contar con cada uno de ellos, los trámites y permisos pueden demorar y costar muy caro.