Avanza preparación del proceso electivo en Oxchuc, informan ante el IEPC

El órgano electoral realizó una reunión con autoridades municipales

Aquínoticias Staff

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, en seguimiento a los trabajos para coadyuvar en la elección por Sistemas Normativos Indígenas de la renovación de las autoridades municipales de Oxchuc, realizó una reunión de trabajo en San Cristóbal de Las Casas, con el Órgano Electoral Comunitario (OECMO) de dicho municipio. La reunión estuvo organizada por la Comisión Provisional de Sistemas Normativos Indígenas, que preside la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, y que integran los consejeros electorales Edmundo Henríquez Arellano y Guillermo Arturo Rojo Martínez. También estuvieron presentes las consejeras electorales Blanca Estela Parra Chávez, María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez De Castro León y el Secretario Ejecutivo Manuel Jiménez Dorantes, así como las titulares de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, María de los Ángeles Sánchez y Gloria Esther Mendoza Ledezma. Por parte del OECMO estuvieron presentes el presidente Belisario Méndez Gómez y catorce integrantes; dentro de los cuales se encuentra la Comisión de Quejas y Controversias del órgano comunitario, presidida por la Profesora Ernestina Santiz Gómez.

En dicha reunión, que se realizó en la Sala de Juntas del OECMO, manifestó encontrarse trabajando para avanzar en el proceso electivo y en el reajuste de una ruta que privilegie la participación de todas las personas pertenecientes al municipio de Oxchuc, a través de las y los representantes que se han nombrado en las comunidades. En sus diferentes intervenciones señalaron que han recorrido las diferentes comunidades para hacerles llegar la convocatoria, que el órgano electoral no se involucra con la política ni con la entrega de los apoyos de los programas sociales “nuestra única responsabilidad es organizar la elección de Oxchuc; no tenemos un sueldo, no recibimos nada a cambio, nuestras comunidades nos nombraron, confían en nosotros y tenemos el compromiso de contribuir a que estas elecciones se realicen sin manifestaciones de violencia, vamos a incluir y decir no al divisionismo al interior del pueblo de Oxchuc”.

Por su parte la Consejera Presidenta de la CPSNI, Sofía Margarita Sánchez señaló que el OECMO es una institución homóloga al IEPC, cuyo deber es actuar con imparcialidad velando por que se respeten las reglas que sancione la Asamblea y, que al igual que la Comisión de Quejas y Controversias, son instancias mediadoras. Reconoció la disposición para el diálogo que han demostrado y reiteró el respaldo del IEPC para brindarles el apoyo que sea necesario, siempre con respeto al derecho de autogobierno y libre determinación que tiene reconocido el pueblo de Oxchuc.

Por su parte, el Consejero Edmundo Henríquez Arellano mencionó que el reconocimiento del derecho a la autodeterminación que han ganado requiere de consensos por lo que es grato saber que este OECMO tiene afanes conciliadores, resaltando la importancia de las Asambleas cuyos resultados al llegar a acuerdos es importante.

El consejero Guillermo Arturo Rojo Martínez reconoció la doble función que actualmente ejercen los integrantes del OECMO, ya que su trabajo es loable, porque es un esfuerzo adicional a sus ocupaciones diarias y es destacable la claridad de las funciones que les corresponden para favorecer y afianzar las condiciones necesarias para que el proceso electivo se lleve a cabo de forma respetuosa de los derechos humanos de todas las personas que forman parte del municipio de Oxchuc; añadió que como árbitro de la elección el Órgano Electoral es susceptible de críticas.

La consejera Blanca Parra resaltó que la tarea de árbitro electoral no es fácil, que siempre habrá señalamientos por las personas que estén en desacuerdo, agregó que el OECMO es la autoridad local electoral en Oxchuc, reconociendo el trabajo que han realizado sus integrantes, la Consejera manifestó su disposición de reunirse y mantenerse cercana al proceso electivo, reiterando su compromiso para acompañarles en dicho proceso.

La consejera Magdalena Vila también expresó su respaldo y se comprometió en compartir sus conocimientos y experiencia en materia de conciliación y resolución de quejas y controversias, resaltó la claridad que el Órgano Electoral tiene del proceso y que en el tránsito de la elección exista inclusión de las mujeres, que es un principio constitucional sin cuya atención no se pondría transitar.

Por su parte, la Consejera Sofía Martínez De Castro León resaltó la importancia de trabajar con compromiso e inclusión, tomando en cuenta todas las voces y haciéndolo con plena disposición al diálogo.

Es importante mencionar que, el municipio indígena de Oxchuc, deberá renovar sus autoridades municipales de acuerdo a las normas que determine su Asamblea General ya que dichas autoridades durarán en su encargo un periodo que no puede ser superior al periodo constitucional, es decir, al 31 de diciembre de 2021, tal como establece el Decreto 135 del Congreso del Estado de Chiapas, publicado el 23 de enero de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas. Este Decreto establece también la coadyuvancia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas a solicitud de la Asamblea General, dicha solicitud fue realizada a este Instituto mediante escrito de fecha 11 de septiembre de 2020.