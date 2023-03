CDMX es una Ciudad de Derechos y no se permitirá casos como el de Sonora Grill: Sheinbaum

La jefa de gobierno indicó que se llevará el caso a proceso penal tanto por racismo así como por fraude

Aquínoticias Staff

Para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la Ciudad de México se ha convertido en una Ciudad de Derechos que ha luchado contra discriminación, el racismo, el clasismo y la homofobia por lo que no se permitirá que establecimientos se burlen o consideren estas prácticas como algo normal, esto tras confirmarse políticas de segregación contra clientes en locales de Sonora Grill.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, señaló que llevarán el proceso penal correspondiente en contra del restaurante Sonora Grill a causa de discriminación y racismo en sus establecimientos, así como por fraude.

“Sonora Grill no solamente, -o los dueños de este o estos establecimientos-, no solamente no reconocen lo que Copred investigó y dictamina que hay discriminación o racismo, no solamente no lo reconoce, sino que simula hacer exámenes, y peor aún, falsifica exámenes, eso es penal, las dos cosas: tanto la discriminación, como el fraude o por lo menos, el poner una firma donde no es, y lo vamos a llevar a nivel penal”.

“Que quede muy claro: no debe tolerarse el racismo en esta ciudad, la discriminación de cualquier tipo. Y Sonora Grill no solamente lo hace, sino que se burla de la autoridad y comete una ilegalidad”, señaló.

La jefa de Gobierno dijo que es la primera vez que un establecimiento prefiere saltar la norma antes de buscar un acercamiento con la administración local a fin de resolver los problemas. «Hay evidencia de que ellos no quieren resolver y no están reconociendo que hay prácticas racistas en el establecimiento, además de la falsificación», dijo.

Añadió que, además de que se ha modificado la ley para que haya sanciones económicas frente a la discriminación, “vamos a modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles para que no solo sean las alcaldías, sino que pueda ser el INVEA central quien pueda hacer estas sanciones. Y segundo, este caso es penal y ya determinará la Fiscalía qué corresponde”, señaló Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Geraldina González de la Vega, titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), informó que, en el expediente de queja Q-83-2022 se confirma que existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista por parte de ese grupo en varios de sus establecimientos mercantiles, lo cual atenta contra el derecho a la dignidad de las personas, pues se les da un trato como un medio para un fin, es decir, un como un medio para posicionar una marca y sus servicios, sustentada en una narrativa racista, en donde se vende un servicio para personas con determinada apariencia y estatus social, con una gran carga degradante que ello conlleva.

«Hacemos un respetuoso exhorto al Congreso de la Ciudad de México para hacer modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles», dijo.

Cabe recordar que fue el pasado 1 de agosto de 2022 cuando la Copred anunció que se abrió un expediente en contra de Sonora Grill para comprobar las quejas por conductas de racismo denunciadas en un restaurante de la zona de Polanco en la CDMX, derivado de que diversos usuarios en redes sociales señalaron que el restaurante, ubicado en Masaryk, Polanco, dividía a los clientes en dos grupos, dependiendo de cómo se veían, y sobre esto determinaban el lugar a ocupar en el sitio ‘para cuidar la imagen del establecimiento’.