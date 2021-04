“Control mental y reducción de población”, lo que algunos mexicanos piensan sobre vacunas anti COVID-19

La llegada de biológicos a México disminuyó el miedo al coronavirus, pero también nacieron mitos por los cuales las personas no quieren vacunarse. Esto es lo que reveló una encuesta de Mitofsky

Lucero Natarén / Aquínoticias

La mayoría de mexicanas y mexicanos aguarda con esperanza ser vacunada con alguno de los biológicos importados a México, sin embargo, existe un pequeño sector poblacional que se niega a recibir una vacuna, sea por una razón probable o por algún mito, reveló la Encuesta Nacional Coronavirus en México, de Consulta Mitofsky.

Mientras que el 76.4 por ciento de las personas entrevistadas respondió que desea vacunarse o que ya ha recibido una vacuna, el 13.3 por ciento no quiere hacerlo.

De ese porcentaje que no desea vacunarse la principal razón para no hacerlo, respondieron, es porque quieren esperar a ver “el efecto que tienen los biológicos en los primeros grupos que se han vacunado” (19.7 por ciento); la segunda razón es por miedo a los piquetes con agujas (13.4 por ciento), mientras que la tercera son los efectos secundarios como la embolia (12.4 por ciento).

Entre las teorías sobre la existencia de un complot está el que “la enfermedad y la vacuna buscan reducir la población” (10.2 por ciento), la cual encabeza la lista, y esto se debe a los bombardeos de desinformación en redes sociales que se ha originado desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Un 7.5 por ciento de la población indica que no se han inmunizado porque considera que “la enfermedad no existe o no es tan grave”, mientras que un 4.4 por ciento dice que “las vacunas son para controlar a todos los humanos”, incluso un 3.9 por ciento cree que “la vacuna no sirve de nada contra el virus”, y es que en este caso hay quienes han desinformado diciendo que la vacuna es para que ya no te contagies del virus, sin embargo, las autoridades de Salud en repetidas ocasiones han dicho que la inmunización es para contrarrestar el virus, es decir, disminuir la tasa de mortalidad, pues luego de vacunarse es probable que el virus ataque con menor intensidad; el 25.2 por ciento de la población restante encuestada no contestó cual es la razón de su miedo a vacunarse.

En lo que respecta al miedo a morir por COVID-19, este sigue en tendencia descendente para ubicarse en su nivel más bajo (26.7 por ciento), similar al de mediados de septiembre del año pasado, siendo el temor más grande de los mexicanos ser víctimas de algún delito (34.4 por ciento).

Por otro lado, cabe destacar que la Secretaría de Salud federal ya superó las 11 millones de dosis aplicadas de vacunas contra COVID-19 en el país, sin embargo, persiste un retraso de su estrategia nacional de vacunación que contemplaba que en abril ya habría terminado con la inmunización de las personas adultas mayores.