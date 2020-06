COVID-19, reflexiones de un médico

El alto número de casos de contagios en Chiapas es evidencia que para algunos el virus SARS-CoV-2 es un mito, asevera Jesús Hernández, servidor de la Salud en Ocozocoautla

Sergio Morales / Aquínoticias

En Chiapas el alto número de casos es para cierta población un signo de preocupación, para otros sigue siendo un mito el COVID-19, por ello el médico Jesús Hernández de Ocozocoautla nos comenta su experiencia de haber tratado a positivos COVID, sus reflexiones como ciudadano y como un servidor de la salud.

Jesús indica que viendo la situación actual estamos un poco saturados de cuadros y problemas respiratorios, “no podemos determinar que todos sean COVID, puesto que necesitamos tener la prueba y eso solo IMSS o sector salud esta capacitado para hacerlo”. En lo personal creo que mucha gente ya bajó la guardia, la gente esta confiada de que no es cierto, dejan de creer, “es lamentable que ocupen muchos un cubrebocas como adorno y platiquemos como si fuera algo tan normal”.

En estos días debemos cuidarnos más

El mercado esta abarrotado de gente todo tan tranquilo, niños, adultos, ancianos, pocos usan un cubrebocas normal, algunos se cubren la boca y el resto de la nariz esta transpirando, indica el médico. “Los que tenemos conciencia de que existe la enfermedad debemos cuidarnos, ya ni un metro quizás hasta más, usar gel antibacterial, concentrarlo de alcohol para duplicar su efectividad”.

Los que nos dedicamos al sector salud, debemos mantener la guardia, cuidar y protegernos los ojos, no debemos etiquetar a la gente, creo que no hay que seleccionar a los pacientes, “si tener el cuidado de no contaminarse es imposible quizás, una persona puede llegar asintomática a verte y no sabemos” por ello, la reflexión es que si nos contaminamos menos el sistema de salud tendrá la capacidad de responder por nosotros.

Acciones gubernamentales un trabajo coordinado

Jesús indica que esto es una acción bilateral, no solamente de los municipios, mi trabajo es atender, cuidar a mi persona y familia, “no solamente el municipio interviene si no la gente” aunque el municipio realice mil esfuerzos no se puede. Lo mucho o poco que haga el municipio puede ser suficiente, lo más importante es consciencia de ambas partes, si nosotros colaboramos como ciudadanos el municipio puede ser suficiente para nosotros.

Jesús Hernández indica que debemos normarnos como profesionales, médicos seguir leyes y normas, sector privado o público si no tomamos lineamientos nos salimos y no hacemos nada para mejorar, seguir indicaciones de gobierno, normas internacionales de cuidado, de aseo, de filtro y pacientes.

Sobre la nueva normalidad

No podemos definir cuando regresamos a la nueva normalidad, o decir que esto será parte de una vida cotidiana, “creo que los tiempos se van a definir cuando tengamos una vacuna o medicamento efectivo para prevenir o curar el caso”, quizás en ese momento regresaremos a nuestras rutinas, por lo pronto lo importante es crear conciencia, insisto no soy parte de un sistema oficial para decir las cosas, sin embargo, como médico me compete decir que los cuidados son importantes.

El médico menciona que debemos seguir los lineamientos, “nos faltaba mucho reflexionar sobre la higiene personal, de los cuidamos personales, estamos muy mal acostumbrados a postergarlos”. Todo depende de las dos partes, de gobierno y las personas, el gobierno provee los mecanismos de prevención, la parte humanitaria “la comunidad en sí tiene que contribuir a aportar su parte” todo es bilateral.

Para finalizar menciona que hay que ser objetivos, no hay que juzgar a todos, tenemos el derecho de salud, “en ciertos lugares han existido casos de discriminación porque te enfermaste o tu familia se enfermó” es el momento de ser más humanos, solidarios, la gente que no cree debe buscar una literatura oficial real, internet es imprescindible pero hay que saber distinguir, hay comentarios que no sirven para nada, la salud mental como física es vital mantenerla.