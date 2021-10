Deben 70 mdp a concesionarios del Conejobus; aún no hay acuerdos

Son 139 concesionarios que recibían 23 mil pesos mensuales. Piden pago de adeudo y concesiones de las rutas 1 y 2

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Más de una semana han cumplido concesionarios y choferes del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla S.A. de C.V. (Situtsa) o mejor conocido como Conejobús en protesta fuera de la Secretaría de Movilidad y Transporte sin tener una respuesta formal a sus peticiones, únicamente pláticas informarles con el secretario de dicha dependencia.

Sin embargo, enfatizaron que no están dispuestos a aceptar ninguna concesión de otra ruta, tal y como Aquiles Espinosa García había propuesto anteriormente, y señalaron que no dejarán de manifestarse ni levantarán el plantón que tienen en dicha secretaría hasta no llegar a un acuerdo respecto a los adeudos a 139 concesionarios que mensualmente recibían 23 mil pesos, y mencionaron que hasta que no les entreguen las concesiones y placas de las respectivas unidades de la ruta 1 y 2, no dejarán de exigir.

“Lo que él nos informo era de boca y tal y como están sucediendo las cosas, no se debe hacer así, se deben hacer por escrito, con el conocimiento del gobernador que no sea unilateral para tratar de solucionar el problema… son 22 meses, un poquito más de 70 millones de pesos” explicó José Alfonso Rincón Gumeta, un señor de la tercera edad, concesionario de la ruta 1.

Asimismo, conductores del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla S.A. de C.V. (Situtsa), denunciaron que, a casi un año de haber sido despedidos, no han recibido su respectiva liquidación por más de 11 años de servicio.