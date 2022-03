Demoras en entrega de títulos universitarios es culpa de escuelas: SE

Secretaría de Educación responsabilizó a las instituciones escolares de no entregar en tiempo y forma los documentos para la entrega de títulos universitarios

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La demora en la entrega de títulos universitarios ha sido la denuncia más frecuente por parte de egresados de diversas instituciones -principalmente de escuelas particulares- en contra de la Secretaría de Educación en Chiapas, en donde jóvenes exponen que, la dependencia tarda más de seis meses e incluso un año desde que entregan la documentación correspondiente para la tramitación de títulos.

Ante ello, la Secretaría de Educación, hizo del conocimiento público, que las demoras no corresponden a la dependencia, pues responsabilizó a las instituciones escolares de no entregar en tiempo y forma los documentos para la entrega de títulos universitarios.

“Si las actas y expedientes cumplen con los requisitos son validados y se pasan a firma de su servidora y posteriormente se envían a legalización, es un proceso que tenemos estimado mucho tiempo pudiera llevarse tres meses en la obtención de cada uno de estos documentos, hablados del certificado y el acta de examen”, explicó Martha Marlene Estrada Estrada, encargada del Departamento de Servicios Escolares de la Dirección de educación Superior de la Secretaría de Educación en Chiapas.

Esta denuncia no es nueva, pues años anteriores, egresados han dado a conocer la misma problemática, situación que los deja vulnerables al no poder ingresar a un centro de trabajo por no contar con la documentación que acredite su grado estudiantil, pues en algunos empleos, es necesario tener un título para ser contratados.