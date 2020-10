Eduardo Bonifaz urge informe sobre alcances del corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Se reúnen diputados con el encargado del proyecto para conocer los beneficios en el sur del país. Lo consideran prioritario para la población, las Mipymes y la generación de empleos

Aquínoticias Staff

La Comisión de Asuntos Frontera Sur, que preside el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) se reunió de forma virtual con el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, a fin de conocer los beneficios que esta obra podría detonar en las entidades fronterizas.

Bonifaz Moedano indicó que se requiere dar a conocer qué se está haciendo en el Corredor Interoceánico y pidió al titular del proyecto fijar fecha para una reunión con grupos empresariales, colegios y sociedad civil de los estados involucrados, especialmente Oaxaca.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT), secretario de la Comisión, indicó que el proyecto es, sin duda, uno de los más importantes, no sólo en el sur, sino para todo el país, por lo que preguntó cuántos empleos se están creando en lo que va de 2020, así como para 2021 y 2022.

Dijo que debe reconocerse que los millones de dólares invertidos no han servido a la mayoría de la población. “No se puede hablar de grandes inversiones si estas no se traducen en acciones concretas para la ciudadanía”, señaló.

A su vez, Marín Mollinedo explicó que el proyecto contempla la construcción de 10 parques industriales a lo largo del corredor, así como un gasoducto que los abastezca, ya que no hay suficiente capacidad del servicio de gas.

También se edificará una planta de gas licuado en Salina Cruz, Oaxaca, por parte de la iniciativa privada. “Se está en proceso de adquisición de los terrenos para estos 10 parques industriales”, especificó.

Informó que en la refinería de Salina Cruz se construirá una planta de generación eléctrica con el gasoducto, y el vapor será vendido a Pemex para ser usado en la refinación. Los proyectos generarán empleos y desarrollarán económicamente a la región.

Indicó que a medida que avance el proyecto, con los recursos se atenderán áreas como turismo, agricultura y cooperativismo, lo que también incidirá en el desarrollo, la construcción de escuelas, institutos tecnológicos y vivienda.

Aseguró que con las empresas que lleguen habrá demanda de materias primas, que podrán ser enviadas también al mercado de los Estados Unidos para su comercialización.

“Se requerirá de mano de obra y de empresas locales, micro y medianas, a las que se les dará prioridad; son quienes darán servicios a las más grandes”, comentó.

Alejandro Álvarez Reyes, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, señaló que existen las condiciones para que Chiapas forme parte del Corredor Interoceánico, porque ya tiene la infraestructura, mediante la conexión de la línea K.

Consideró que una vía intermodal ayudaría al proyecto del Istmo, pues la entidad es la puerta de Centroamérica, lo que propiciará que gran parte de la mercancía que llega en camión sea trasladada en tren.

Afirmó que Chiapas puede y debe ser un actor importante que funcione en sinergia con este proyecto, ya que cuenta con las condiciones para ello.

José Sánchez Pérez, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, aseguró que han iniciado pláticas con el Ferrocarril de Guatemala, a fin de conectarlos con las vías mexicanas del proyecto.

Dentro del programa del desarrollo sur-sureste, el tren es prioritario. Afirmó que las obras actuales, en sus cinco contratos, están generando este año 800 empleos directos y 3 mil 200 indirectos, mientras que para el segundo semestre de 2021 serán mil 200 directos y cinco mil indirectos.

El empresario Carlos Alberto Vila Serrano informó que en seis meses iniciará la construcción de un centro de distribución de petrolíferos, lo que traerá 10 mil empleos directos y 15 mil indirectos.

Dio a conocer que de una inversión de dos mil millones de dólares de capital privado, el 30 por ciento, es decir 600 millones de dólares, serán de capital nacional. Es una oportunidad de desarrollo, en especial para la costa de Chiapas, lo que potenciaría el Corredor Interoceánico, añadió.

Carlos Salazar Estrada, subsecretario de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones del Gobierno de Chiapas, externó la disponibilidad de incorporar a la entidad a esta obra. Anunció que se proyecta construir una terminal intermodal en Ciudad Hidalgo, por lo que pidió el respaldo de los legisladores, a fin de contar con los recursos etiquetados.

Rafael Castillejos, del Consejo Empresarial para la Productividad, dijo que las convocatorias a reuniones deben ser abiertas, con el propósito de tener la información a la mano, por lo que pidió sumarse al proyecto.

Maribel Miceli, presidenta del Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción AC, pidió al Legislativo mejores condiciones hacia las Mipymes, porque en este tipo de obras los sacrificados eran siempre los microempresarios a quienes les daban contratos menores, e incluso, no se le pagaba.