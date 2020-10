Egresado unachense, escogido para posdoctorado en EEUU

Ernesto Antonio Zarco Ortiz es uno de los ganadores de la convocatoria “UC MEXUS-Conacyt Postdoctoral Research Fellowships 2020”

Aquínoticias Staff

El egresado del Doctorado en Estudios Regionales (DER) que oferta la Unach, Ernesto Antonio Zarco Ortiz, ha sido uno de los ganadores de la convocatoria “UC MEXUS-Conacyt Postdoctoral Research Fellowships 2020”.

Es el primer estudiante del Sur de México que obtiene la oportunidad de desarrollar una estancia posdoctoral en alguno de los Campus de la Universidad de California, cuyo prestigio internacional es ampliamente reconocido.

De esta manera, Ernesto Antonio Zarco Ortiz es el primer egresado de Unach en ser seleccionado para ocupar uno de los puestos posdoctorales en el Global Migration Center de la University of California, Davis.

Ahí, realizará la investigación: “LGBTQ Migratory Experiences from México to the USA. Digital Narratives and Migration Mappings/Experiencias Migratorias LGBTQ desde México hacia los EE.UU. Narrativas Digitales y Mapas Orales de Desplazamientos”.

Es importante resaltar que dentro de los ganadores también fueron seleccionados académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, entre otros.

Este programa brinda financiamiento a equipos de investigadores de la Universidad de California y mexicanos con proyectos iniciales en investigación colaborativa aplicada, desarrollo instructivo y proyectos de educación y servicio público, que aplican dicha investigación a los problemas públicos.

El objetivo principal del programa es permitir el establecimiento de nuevas iniciativas colaborativas con el potencial de crear vínculos permanentes entre los campus de la UC y las instituciones mexicanas que crecerán y continuarán con el apoyo de otros fondos institucionales y externos.

El Instituto de la Universidad de California para México y los Estados Unidos (UC MEXUS), establecido en 1980, está dedicado a alentar, asegurar y contribuir a la investigación binacional y latina, mediante programas e intercambios académicos colaborativos.