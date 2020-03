El nueve ninguna se mueve… ni se conecta

Mujeres convocan también a paro nacional en redes sociales como forma de protesta contra los gigantes del internet

Lucero Natarén / Aquínoticias

El 9M va en serio. Desde Facebook se ha convocado a las mujeres para unirse al Paro Feminista en Redes bajo el lema: “Paramos todo porque sin nosotras el mundo se detiene”. Mismo que inició desde las 11 de la noche de este domingo.

Tomando en cuenta que internet es uno de los negocios extractivos más lucrativos del mundo, este día que “nadie se mueve” con el hasta #NosotrasParamos #9M se iniciará un silencio en redes sociales. Exigen un cese al acoso, feminicidios, hipocresía, abortos clandestinos.

Esta propuesta implica no entrar a Facebook, Twitter, Instagram, Tic Toc, Spotify, Netflix, Google, YouTube, etc. Un objetivo fijo es despojarse de las redes por un día donde la ausencia de las mujeres se sienta y represente pérdidas económicas concretas.

Si se logra el objetivo del Paro Nacional de Mujeres, y se paraliza el 40 por ciento del personal contratado, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), se verá reflejado con un impacto mayor de 26 mil millones de pesos a la economía mexicana.

Si no ves a las mujeres en las calles y laborando o realizando el sin número de actividades que realiza diariamente, ahora ya lo sabes, “el nueve ninguna se mueve”.