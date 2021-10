En IEPC se analiza prevención y denuncia de usurpación, obstaculización y simulación del cargo en mujeres electas

Este espacio es para visibilizar los obstáculos que las mujeres enfrentan desde los primeros días del ejercicio de sus funciones, y que sepan que podemos orientarlas y asesorarlas en un caso de VPMG: Consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, a través de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, realizó el Foro Virtual «Prevención y Denuncia de usurpación, obstaculización y simulación del cargo, en mujeres electas», en el marco del Día Naranja, campaña permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para generar consciencia y prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas, a la que este Instituto se suma puntualmente cada día 25.

Este foro se llevó a cabo con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre las causas y medidas institucionales para prevenir y sancionar la usurpación, obstaculización y simulación que enfrentan las funcionarias públicas de los ayuntamientos de la entidad al desempeñar un cargo de elección popular.

La consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación y del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas, señaló que este conversatorio es para visibilizar los obstáculos que las mujeres han enfrentado en los primeros días del ejercicio de sus funciones, y que sepan que podemos orientarlas y asesorarlas para saber qué hacer frente a una posible conducta de violencia política en razón de género.

Sánchez Domínguez, explicó que la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal reconoce que las regidoras por representación proporcional tienen los mismos derechos, como las de mayoría relativa, como el de asistir a las sesiones de cabildo e integrarse a las comisiones que les interesen. “Los Ayuntamientos empezaron a funcionar el pasado primero de octubre. Cada presidente y presidenta municipal debió convocar y tomar protesta a las síndicas y regidoras, incluidas las de Representación Proporcional, en la primera sesión en que quedó instalado el Ayuntamiento”, por lo que, en caso de no haber sido convocadas, pueden presentar la denuncia correspondiente.

Por su parte, el titular de la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado, Ernesto López Hernández, comentó que una persona que considera que está siendo violentada en su derecho político-electoral como mujer en el ejercicio del cargo, puede acudir ante el IEPC a presentar una queja o bien ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) a presentar una demanda de protección de derechos políticos electorales. Además, enfatizó que, en el caso de la Fiscalía a su cargo, se debe esperar a que una persona presente datos y pruebas necesarias para que se pueda investigar el hecho y llevarlo a judicialización.

En su participación, Diana del Rocío Rodríguez Jiménez, Coordinadora de la Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas, expuso que la exigencia para que las mujeres pueden ejercer sus encargos en la función pública, tiene que venir de la propia mujer. “La mujer que logró acceder a un cargo, difícilmente podrá ejercerlo con la conciencia de su liderazgo y el poder que detenta”. Añadió que hace falta crear conciencia y que el conocimiento de la ley avance, para que las mujeres puedan exigir el ejercicio de sus derechos de forma libre y sin violencia alguna, sobre todo en las comunidades indígenas, donde también hace falta que entre las propias mujeres se acompañen.

Yulissa Moreno de León, Regidora por el principio de Representación Proporcional del municipio de Frontera Hidalgo, del Partido Verde Ecologista de México, afirmó que las mujeres que ocupan un puesto en el ámbito público, generalmente desconocen sus derechos, y es preocupante que las mujeres no puedan ejercer correctamente su cargo porque no se les toma en cuenta, o existe usurpación en los puestos. “Tal vez no tengamos la misma experiencia que los hombres, pero es porque no se nos ha permitido participar, por ello es importante dar a conocer que hay instituciones que nos apoyan como mujeres, y nos capacitan en el conocimiento de nuestros derechos”.

Rosalinda Gómez Martínez, Regidora por el principio de Representación Proporcional del municipio de Huixtán, del Partido Chiapas Unido, aseveró que el marco normativo no es suficiente para garantizar el ejercicio pleno de las funciones de las mujeres. Dijo que hay avances significativos en la Ley, pero se quedan en la teoría, pues en la práctica suele haber simulación y no se toma en cuenta la opinión de las mujeres. “Hay gente en nuestras comunidades que sí exige nuestra opinión y nuestra participación, pero en los cabildos lo ven mal porque piensan que no tenemos la capacidad o que solo pretendemos crear problemas, y nuestra intención es únicamente ejercer nuestros derechos”.

La consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez, también integrante de la CPIGND y encargada de presentar las conclusiones de este conversatorio, dijo que, para convertir estos derechos en realidad, hay que trabajar de manera colectiva. “La lucha ha sido constante, nada ha sido gratis. Ha llevado muchos años llegar al poder, por ello la importancia de capacitar y construir colectivamente. Tenemos que seguir visibilizando y señalando las experiencias exitosas con la participación de las mujeres de una manera respetuosa, apegándose a la Ley”.

Resaltó que hay que formar y capacitar a los hombres sobre como aprender a convivir con mujeres en el poder. El ejercicio del poder tiene que empezar en lo individual, abriendo camino y acompañándonos en lo colectivo, el camino es difícil pero posible.

Al hacer uso de la palabra, la consejera electoral Sofía Martínez De Castro León, e integrante de la CPIGND y quien fungió como moderadora del foro, asentó que aún con los avances cuantitativos que hoy existen en la Ley, preocupa la violencia política contras las mujeres en razón de género; por ello la usurpación y simulación existentes no deben dejar de combatirse bajo ninguna circunstancia. “Desde el IEPC generamos este espacio, para reflexionar sobre las causas, las medidas institucionales y los retos para prevenir y sancionar la usurpación, obstaculización y simulación que enfrentan las mujeres que acceden a estos cargos particularmente en Chiapas”.

En este contexto, con el compromiso de que las mujeres puedan ejercer el cargo, libres de toda violencia, el IEPC cuenta con una línea telefónica de orientación: (961) 255 1224 o (961) 26 400 20 al 23, ext. 1121, así como los correos: unidad.genero@iepc-chiapas.org.mx o vpmg_atencion@iepc-chiapas.org.mx y el micrositio democracia de género, consultable en https://www.iepc-chiapas.org.mx/democracia-de-genero-iepc, para que cualquier mujer que considere que sus derechos políticos electorales están siendo violentados, por el simple hecho de ser mujer, pueda contar con toda la información necesaria.