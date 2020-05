Estudio señala que parejas homosexuales son más felices que las heterosexuales

Alrededor del 50 por ciento de parejas del mismo sexo con doble remuneración, comparten tareas domésticas, en comparación con poco menos del 30 por ciento cuando se trata de parejas del mismo sexo

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Como parte de las actividades virtuales que se están realizando en el marco de la Jornada a favor de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ en el estado de Chiapas, el doctor Jeremy Cruz Islas, investigador en el tema de identidades sexo genéricas y la salud mental, expuso en una videoconferencia las dinámicas entre parejas homosexuales, lésbicas y heterosexuales.

En su ponencia comentó que de acuerdo a una recopilación de datos obtenidos de un estudio publicado bajo el nombre “Marital Strain Psychological Distress in Same Sex and Different Sex Couples”, alrededor del 50 por ciento de parejas del mismo sexo con doble remuneración, comparten tareas domésticas, en comparación con poco menos del 30 por ciento cuando se trata de parejas del mismo sexo.

Cruz Islas expuso que las relaciones entre parejas del mismo sexo, suelen ser más empáticas cuando se trata del cuidado de hijos y quehaceres del hogar.

Según este mismo estudio las mujeres en matrimonios de diferentes sexos presentan niveles más altos de angustia psicológica. En tanto que los hombres en uniones homoparentales tuvieron el más bajo. Mientras que los hombres casados con mujeres y las mujeres casadas con mujeres, estaban en el medio, registrando niveles similares de angustia.

De acuerdo con la investigación, los gays y lesbianas viven con menos violencia verbal que los matrimonios tradicionales, los cuales muchas veces viven en un contexto de violencia física o verbal, en donde ambos tienen roles determinados.