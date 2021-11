Fortalecen red de frío en Tapachula para la conservación de vacunas y medicamentos

El gobernador colocó la primera piedra para la construcción de la Red de Cámaras Frías del Estado; dijo que se avanza en los 10 distritos sanitarios con estas cámaras que mantendrán los medicamentos que necesiten refrigeración y ultracongelación

Aquínoticias Staff

En Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas colocó la primera piedra para la construcción de la Red de Cámaras Frías del Estado, donde aseguró que se avanza en los 10 distritos sanitarios con estas cámaras que mantendrán en buen estado los medicamentos que necesiten refrigeración, sobre todo, los que requieran una red de ultracongelación, a fin de evitar la pérdida de biológicos y de no poner en riesgo la salud de las personas.

El mandatario señaló que el COVID-19 demostró que el mundo entero no estaba preparado, y Chiapas no contaba con este tipo de congeladores para guardar a baja temperatura las vacunas indispensables en el combate a esta enfermedad, sin embargo, con esta red de frío se podrá recibir, almacenar, conservar y distribuir medicamentos de forma óptima, y puedan llegar con toda su potencialidad a proteger la salud de las familias chiapanecas.

“Hoy estamos empezando y les aseguro algo, nosotros no construimos elefantes blancos, ni simulamos frente al pueblo, por eso, al principio del próximo año estaremos inaugurando esta red de frío alrededor del estado porque todos debemos tener acceso a este derecho humano a la salud”, dijo al subrayar que las obras se construyen para que perduren y el servicio esté vigente por muchos años.

Luego de agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo para que a Chiapas no le hagan falta las vacunas anticovid, Escandón Cadenas destacó la labor de las y los trabajadores de la salud en la inmunización del pueblo chiapaneco, y enfatizó que, afortunadamente, la entidad lleva más de una semana sin defunciones por COVID-19; no obstante, pidió a la sociedad no confiarse, continuar con las medidas preventivas y aplicarse la vacuna.

Durante su intervención el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, apuntó que Chiapas debe estar preparado para la conservación y almacenamiento de biológicos y medicamentos, con tecnologías que garanticen su eficacia, pues la falta de red de frío ocasiona grandes pérdidas; por eso, esta obra buscará que lleguen hasta el último rincón con un nivel de seguridad efectivo, sin arriesgarlos a cambios bruscos de temperatura.

Tras destacar que la vacunación es un derecho y un pilar importante de la salud pública, la enfermera Elvia Martínez Bautista, responsable de vacunación del Distrito VII, puntualizó que ahora contarán con una cámara fría digna para resguardar biológicos, elevando su tiempo de almacenamiento en una temperatura de 2 a 8 grados, que hará más eficiente la labor del personal que aplica las vacunas, y será de acuerdo con la población que abarca el distrito.

La alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, acotó que ésta es una prueba más de la respuesta contundente del Gobierno del Estado en los momentos más difíciles, como el que se vive ante la pandemia. Agradeció el respaldo del presidente López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón en todos los rubros, pero, principalmente, en materia de salud.

Estuvieron presentes: el jefe del Distrito VII de Tapachula, Gabriel Ocampo González; el titular del Órgano de Representación Desconcentrada del IMSS en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín; el subdelegado médico del ISSSTE, Carlos Domínguez Maldonado; el encargado de la Dirección General del ISSTECH, Marco Antonio Ordóñez Juárez; la directora de la Clínica Naval de Tapachula de la 14 Zona Naval, Sara Rizo Barrios, y en representación VII Región Militar, el médico cirujano Florentino de la Cruz.

Asimismo, el diputado federal José Luis Elorza Flores; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Aaron Yamil Melgar Bravo; la diputada Carolina Zuarth Ramos, secretaria de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado; así como los alcaldes de Juárez, Óscar Serra Cantoral; de Tonalá, Natividad de los Santos Miranda y el empresario José Domínguez Castellanos.