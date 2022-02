Fuego entre Chenalhó y Aldama no parece apagarse ni con pactos: hieren a hombre de 70 años

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El conflicto armado entre Aldama y Santa Martha, Chenalhó, no cesa y este domingo 20 de febrero se reportó un nuevo herido por ataque de bala.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dio a conocer una vez más una jornada de ataques armados provenientes del sector Santa Martha, del municipio de Chenalhó, que dejó como saldo a una persona adulta mayor herida.

Indicaron que, dentro de los nuevos ataques armados, siendo alrededor de las 6:45 de la mañana una bala penetró la vivienda de una familia de la comunidad de Ch’ivit, donde Tomás Lunes Ruiz, de 70 años fue alcanzado por el proyectil.

«6:58 AM se intensifican los disparos de altos calibres percutidos por los grupos armados desde en los diferentes puntos de ataques de Vale’tik, Ontik, Chuch te’1, 2 y K’ante’ Santa Martha Chenalho en dirección hacia las comunidades de Yeton, Ch’ivit, Cabecera y Stzelejpotobtik Aldama en este día 20/02/2022».

«Tomas Lunes Ruiz de la comunidad de Ch’ivit Aldama próximamente 70 años, mientras se encontraba en el interior de su casa, a las 6:45 AM sucedieron estos hechos mientras fueron atacadas la comunidad de Ch’ivit Aldama. El herido es un desplazado de la comunidad de Ch’ivit Aldama», detallaron.

Cabe precisar que durante todo el 2022, los habitantes de Aldama han denunciado que los ataques armados hacia sus comunidades no han cesado un sólo día, por lo que han urgido, el despliegue de elementos de seguridad pública, como el desarme y desarticulación de grupos paramilitares de Santa Martha.

Acuerdo que no se cumple

En 2020, la Secretaría General de Gobierno informó mediante el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, la firma de un Acuerdo definitivo que resolvería el problema agrario para los municipios de Aldama y Chenalhó, con el cual se pretendía atender y reparar a las víctimas que por más de cuatro décadas han vivido en tensión por este tema.

En esa firma de acuerdo, Encinas Rodríguez refirió que, para dar las condiciones de paz y seguridad por parte del Gobierno federal, particularmente de la Guardia Nacional en coordinación con las fuerzas de seguridad del estado, se brindará la seguridad para proteger a las comunidades y para ello, dijo, se necesita el compromiso de los habitantes con el fin de que no permitan que gente ajena a la zona quiera entorpecer el cumplimiento del acuerdo.

No obstante, pese a este hecho, los ataques no paran, mientras El Frayba refiere que no existe protección alguna para las y los habitantes de Aldama.