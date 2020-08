Hacienda niega a diputadas recortes a programas de Derechos Humanos

Entre los montos modificados por Hacienda están los destinados a los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, las Casas de las Mujeres Indígena y Afromexicana, las Alertas de Violencia de Género y para los gastos operativos del Instituto Nacional de las mujeres (Inmujeres)

Anayeli García Martínez / Cimac Noticias

Ciudad de México.- En una reunión a puerta cerrada, diputadas federales y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, acordaron crear un grupo de trabajo para definir las asignaciones del Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021.

De acuerdo con información de la Cámara de Diputados, la mañana de este 10 de agosto un grupo de legisladoras y el funcionario tuvieron un encuentro virtual para revisar las reducciones a los programas presupuestarios para la igualdad, pero Herrera Gutiérrez reiteró que los programas de salud y de Derechos Humanos quedaron exentos de recortes.

En el encuentro gestionado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, el titular de la Secretaría de Hacienda y la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, aseguraron que el Anexo 13 tuvo un incremento de recursos de más de 90 por ciento. Sin embargo, no explicaron las razones de los recortes a los programas del Anexo 13, vinculado con los Derechos Humanos de las mujeres.

La diputada Guadalupe Almaguer Pardo, quien estuvo en la reunión, expuso en entrevista que todas las legisladoras cuestionaron a Arturo Herrera pero él no respondió con puntualidad. Además, en opinión de Almaguer, se pudo notar su desconocimiento sobre la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria que en su artículo 58 dice que “No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre mujeres y hombres”.

Un análisis del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados, detalló que si bien este año al Anexo 13 se le aprobó un presupuesto de 103 mil 517.8 millones de pesos (mdp), Hacienda sólo autorizó entregar 101 mil 709.6 mdp.

A esto se suman los efectos del decreto de austeridad para las dependencias y entidades de la administración pública federal, publicado el pasado 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, en el que se estableció que no se ejercería 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en el decreto quedaron exentos de los recortes presupuestarios los programas de salud y de Derechos Humanos, entre estos los dirigidos a promover la igualdad entre los géneros. A pesar de esto, en semanas recientes se han denunciado ajustes a partidas dirigidas a las mujeres.

Entre los montos modificados por Hacienda están los destinados a los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, las Casas de las Mujeres Indígena y Afromexicana, las Alertas de Violencia de Género y para los gastos operativos del Instituto Nacional de las mujeres (Inmujeres).

Ante estos intentos de restar los recursos, las diputadas del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva manifestaron su intención de tener una reunión con el titular de Hacienda para analizar el tema. Organizaciones civiles se sumaron, por ejemplo, Amnistía Internacional publicó una petición en línea para que las personas firmaran y exigieran al Legislativo ejercer su facultad de vigilancia y llamar a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público.

La red de organizaciones Nosotras Tenemos Otros Datos también pidió la intervención de la Cámara de Diputados para que el funcionario rindiera cuentas sobre los recortes presupuestarios.

Finalmente la reunión se organizó, pero no fue en formato de comparecencia, es decir, no se trató de un encuentro solicitado por el pleno de la Cámara de Diputados, donde Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es mayoría, por tanto no se ejerció control parlamentario sobre las decisiones del gobierno federal.

Es de recordar que de 2019 a 2020 los recursos del Anexo 13 crecieron 60 por ciento, pero los recursos se concretaron en los programas de la Secretaría del Bienestar. Cada año, las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género organizan mesas de trabajo con las Secretarías de Estado para revisar cómo se integrará el Anexo 13 del próximo ejercicio fiscal. Se espera que en este 2020 también se realicen estas reuniones.