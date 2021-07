Incierto panorama para comercios del centro; vendedores dicen no al paro magisterial

Maestros de la CNTE definirán en breve si comienzan paro indefinido ante nula respuesta respecto a la reinstalación de mesa de negociación con gobierno federal

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Negocios del centro de Tuxtla Gutiérrez, atraviesan una severa crisis económica que han arrastrado desde antes de iniciar la pandemia en marzo de 2020, principalmente el sector restaurantero, por lo que un plantón de maestros sería la ruina, aseguraron.

Y es que, después de que integrantes de la CNTE en Chiapas, acudieran a la Ciudad de México para acordar la reinstalación de una mesa de negociación con el gobierno federal, pero al no obtener la respuesta que querían, amagaron con irse a plantón indefinido en próximas fechas, esto a pesar de que desde hace 15 meses no acuden a las aulas a impartir clases de manera presencial.

Para el sector empresarial y restaurante, los bloqueos de las vías de comunicación, plantones y marchas, han sido junto a la pandemia, causantes de la crisis de los negocios en la capital chiapaneca que operan algunos con liquidez, pero sin utilidades.

Las expectativas son inciertas, por lo que representantes de Cámaras de Comercio y de la Industria Restaurantera (Canirac), exhortan al magisterio a considerar sus acciones futuras, ya que la problemática del sector no sería la liquidez, sino el cierre y el despido de personal.

“Ese tipo de actos si reprobamos totalmente, o sea hay otra estrategia que pueden seguir, que revisen bien el diagnostico de su situación de cada grupo, pero dentro de las acciones dentro del resultado de su diagnóstico, no sea tapar vías de comunicación, no sea plantones que no perjudiquen a la planta productiva de Chiapas”, explicó Guillermo Acero Bustamante, Presidente de Canirac Chiapas.

La festividad del Día del Padre, fue la última que les permitió un respiro a algunos negocios, la mayoría obtuvo un alza del 60 por ciento.