Incrementan fraudes vía telefónica y correo durante últimos meses del año en Chiapas

Vía correo electrónico, envían un mensaje y para leerlo piden ingresar el Número de Identificación Personal (NIP)

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Alertan a población sobre diversos fraudes bancarios, los cuales, incrementan en los últimos meses del año.

Los fraudes vía telefónica o correo electrónico no cesan y por ello, alertan sobre los diversos «modus operandi» de personas que se dedican a obtener datos personales mediante llamadas telefónicas a clientes de las instituciones bancarias para cometer fraudes con sus cuentas.

Vía correo electrónico, envían un mensaje y para leerlo piden ingresar un código de cuatro dígitos, que en este caso podría ser el Número de Identificación Personal (NIP) para hacer uso indebido de la tarjeta de crédito.

O bien, por llamada telefónica se hacen pasar por personal del “Sistema de Alertas” de la institución bancaria. Posteriormente le indican al usuario que se detectó un Cargo No Reconocido en su cuenta y que probablemente su Tarjeta ha sido clonada; acto seguido mencionan la necesidad de verificar sus datos como el número de cuenta y si el cliente proporciona la información, piden los proporcionar los datos del reverso de la tarjeta.

“Era una persona que me daba mi nombre y la terminación de mi tarjeta y me preguntaba que si yo había hecho una compra de una lap top por tal monto y quería confirmar si había hecho la compra, le dije que no, la terminación era la mía, mi nombre estaba correcto”, denunció Gabriela López, quien no cayó en dicho fraude.

Asimismo, la señora Sandra Coutiño, expuso una situación parecida. “Cuando me da el número ahí me causa un tanto de ruido, que me da la terminación de mi tarjeta y le dije, después de esto que más va, me vas a preguntar los números del reverso de mi tarjeta y me dice que son los datos a corroborar para poder cancelar ese servicio que te están cargando”.

Exhortan a la población estar pendiente de este tipo de mensajes, no brindar mayor información y reportarlo a las instancias conducentes.