José Trinidad Aceves López, Medalla al Mérito Médico Chiapas 2023

El gobernador Rutilio Escandón reconoció la labor, entrega, perseverancia y vocación de servicio del galardonado

Aquínoticias Staff

En el marco del Día de la Médica y el Médico, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó la Medalla al Mérito Médico Chiapas 2023 al doctor José Trinidad Aceves López, por su entrega y perseverancia, reconocida vocación de servicio, así como por sus transcendentes aportaciones en la consolidación de las instituciones.

El mandatario mencionó que la medalla instituida en este gobierno es un reconocimiento a quienes se dedican con profesionalismo y cariño a atender a sus pacientes, vigilantes de su recuperación; por ello, aplaudió y agradeció al doctor Aceves porque nunca desistió en su deseo de servir a Chiapas.

“Quienes se dedican a este apostolado de la salud lo hacen de tiempo completo y más cuando atravesamos en el mundo, en México, en Chiapas, desafíos como el del COVID 19, donde vi a las heroínas y a los héroes de batas blancas cumplir con su trabajo y deseo de salvar al pueblo de Chiapas. Muchas gracias porque siempre estuvieron en la primera línea”, manifestó.

Por su parte, el galardonado José Trinidad Aceves agradeció a su familia y colegas, además de compartir este reconocimiento con su hijo fallecido José Enrique, quien también era médico. De igual forma, resaltó la gran labor de las y los profesionales de la salud, celebró el apoyo que se le brinda a este sector e hizo hincapié en que hoy Chiapas es otro y cuenta con recursos que antes no se tenían, marcando un cambio verdadero en la historia del país.

“Las y los médicos sí nos sentimos tristes cuando un paciente no logra salir adelante, se dice que somos fríos, pero no es cierto, sufrimos la tristeza cuando la muerte nos gana; sin embargo, eso nos hace fuertes y actualizarnos para poder dar la batalla. Si hoy me preguntaran qué quiero ser, sin pensarlo diría: quiero ser doctor, porque eso me ha permitido evaluar, conocer, sentir, llorar, disfrutar todo lo que pasa en la vida”, apuntó.

Durante la ceremonia, el ganador de la Medalla al Mérito Médico Chiapas 2022, José Noé Colmenares Gómez, realizó la semblanza del galardonado de este año donde resaltó su trabajo humano y profesional, además de enumerar sus diversas encomiendas, ocupando la dirección de los hospitales más importantes en Chiapas, y precisó que, actualmente, dirige el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud en su natal Tapachula.

“Es un profesional apreciado y respetado por todo el gremio de salud, que han visto al amigo, al compañero, maestro, jefe; en su trayectoria destaca por ser una persona que ha dedicado su vida de manera pasional al pueblo, por ayudar a quien lo necesita, por aliviar el dolor, pero, sobre todo, por mejorar la calidad de atención al paciente”, enfatizó.

Finalmente, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que la entrega de la medalla reconoce la labor profesional, noble y humana del personal de salud en Chiapas y galardona la trayectoria médica a quien dedicó su vida a salvaguardar la salud, el bienestar de las personas.

Asistieron: el director general del Isstech, Marco Antonio Ordoñez Juárez; la directora del Centro Estatal de Trasplantes, Kristel Dávalos Barrientos; el subdelegado médico del Issste, Carlos Alberto Domínguez; el encargado de la Dirección del Centro Regional de Alta Especialidad, Rafael Heberto Guillen Villatoro; el delegado de la Cruz Roja en Chiapas, Ángel Tovar Serrano; los ganadores de la Medalla al Mérito Médico en las ediciones 2019 y 2020, Sandra Luz Beltrán Silva y Fernán Pavía Farrera; en representación de la Comandancia de la 7a Región Militar, Humberto Ortiz Castañeda; las diputadas Flor de María Esponda Torres y Elizabeth Escobedo Morales, y el diputado local Felipe Granda Pastrana.