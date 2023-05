La gente quiere más “4T”, dice Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una aceptación muy alta en el país, y a ella la ubican como parte de la continuidad de esta transformación

Aquínoticias Staff

En el marco de la presentación de 17 nuevas unidades de Trolebús para el Sistema de Transportes Eléctricos, para promover el transporte digno y no contaminante en la capital del país, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el pueblo de México quiere que el movimiento de la cuarta transformación continúe.

Claudia Sheinbaum resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una aceptación muy alta en el país, y a ella la ubican como parte de la continuidad de esta transformación.

‘’A nosotros nos relacionan con la continuidad de esa transformación, por su puesto con sello propio, nos ubican como parte de este movimiento… Si no hubiéramos hecho un buen trabajo en la ciudad, difícil podría ser reconocido nuestro trabajo’’, dijo.

“Esa es mi evaluación de por qué hemos crecido en las encuestas y por el momento no tenemos pensado renunciar, todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad, y eso en todo caso se verá después si es que salimos arriba en las encuestas”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Al respecto, hizo hincapié en seguir esperando las encuestas internas de Morena, pues es importante tener un frente unido.

‘’Nosotros no vamos a utilizar la guerra sucia como una forma de hacer política, toda la vida hemos estado en contra de eso y no lo vamos a hacer ahora, ni nunca’’, destacó, ya que desde su perspectiva lo importante es darle continuidad al proyecto, ‘’hacía el 24 vamos a ir unidos, con el verde, con el PT y muchas otras gentes que ya no ven alternativita del otro lado y que ven con buenos ojos la transformación’’, concluyó.