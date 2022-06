Las “Amazonas de Yaxunah” y su revolución desde el sóftbol

El equipo es conformado por 16 mujeres mayas, que tienen entre los 14 y 64 años de edad

Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias

Ciudad de México.- Ataviadas con huipiles y descalzas, así juegan las “Amazonas de Yaxunah”, equipo femenil de sóftbol originado en Yucatán que se ha convertido en referente para las niñas y jóvenes de su comunidad.

En días recientes el equipo ha dado de qué hablar por su contundente victoria en un partido amistoso contra las Softime de San Sebastián, barrio de Mérida, Yucatán; pero su popularidad va más allá de ser unas ganadoras.

En total son 16 mujeres mayas las que conforman a las Amazonas. En el equipo hay adolescentes desde los 14 años hasta una adulta mayor de 64, de nombre Dominga Mex Chan, o como todos la conocen: “la abuela Mex”.

En entrevista para un medio local, Dominga Mex Chan expresó que su día a día –como el de la mayoría de las mujeres de su comunidad– consiste en realizar labores domésticas, ir al monte a recolectar leña y cultivar su milpa. En su cotidianidad también ha buscado tiempo para incursionar en el deporte a través de las “Amazonas de Yaxunah”.

Mientras tanto, las integrantes más jóvenes son motivadas a no abandonar sus estudios de secundaria o preparatoria.

Cuando el equipo fue conformado, las mujeres desconocían las reglas, por lo que comenzaron a practicar el sóftbol junto a sus hijos.

“Quitamos el miedo que nosotras tenemos, aunque hay golpes, que nos hagan moretones, pero nos gusta, nos divertimos aquí. Así empezamos a practicar allá en el parque, allá en el centro”, expresó a Milenio Fermina Antonia Dzib Dzul, receptora y lideresa del equipo.

Fotografía: Facebook “Amazonas De Yaxunah“

Las “Amazonas de Yaxunah” entrenan dos días por semana y su campo se localiza a las afueras de Yaxunah. Aunque no siempre cuentan con dinero para cortar el césped de su espacio de prácticas, intentan hacerlo al menos una vez al mes.

Desde su trinchera, buscan ser revolución para que otras mujeres, adolescentes y niñas se liberen de prejuicios y participen en las actividades de las que normalmente son relegadas.

“No porque soy mujer, me diga un hombre que no valgo: valemos todas. Al principio mi esposo me insultaba, él decía que las mujeres no salen a la calle: ‘Date a respetar’. Es lo que les estoy diciendo a las mujeres de Yucatán: que no se dejen; si algo les gusta, aunque no sea deporte, que lo hagan, no se dejen”, sentenció Enedina Canul, integrante de las Amazonas.