Limitarán número de pasajeros en transporte público y particular en Tuxtla

La Secretaría de Movilidad y Transporte implementará medidas a partir de este 21 de mayo para garantizar la movilidad segura de personas con actividades esenciales por el resto de la contingencia

Aquínoticias Staff

Ante el incremento de contagios de COVID-19 en Chiapas, con el objetivo de crear conciencia entre la población para que evite salir de su casa si no es indispensable, además de garantizar la movilidad de las personas con actividades esenciales, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado estableció medidas complementarias para la Fase 3 de la contingencia, mismas que serán aplicables en Tuxtla Gutiérrez, donde se concentra el mayor número de casos.

El titular de la SMyT, Aquiles Espinosa García, señaló que estas disposiciones, que comenzarán a aplicarse a partir de este jueves 21 de mayo, buscan reforzar las medidas establecidas en planes anteriores, toda vez que la Secretaría de Salud estatal ha informado que durante las próximas semanas la tendencia de propagación del coronavirus será al alza.

En este sentido, explicó que en las unidades del servicio público de transporte urbano y suburbano de la capital chiapaneca se deberá exhibir en forma visible el número límite de pasajeros, que, en el caso de los taxis será de dos personas; en combi o urvan, ocho; y en microbús 16. Detalló que se deberá colocar una marca restrictiva en los espacios que no podrán ser ocupados por pasajeros.

Asimismo, informó que se determinó que a nivel estatal el servicio público de transporte colectivo urbano y suburbano tenga un horario de circulación de 06:00 a 21:00 horas, por lo que, dijo, queda sin efecto la acción enunciada en el Eje 2 del Plan de Atención en Materia de Movilidad y Transporte ante la Emergencia Sanitaria generada por el virus COVID-19, declarada por el Consejo de Salubridad General relativa a los bloques de horarios.

Espinosa García indicó que la Secretaría de Movilidad y Transporte modificará provisionalmente las rutas de penetración del transporte foráneo a Tuxtla Gutiérrez y los operadores únicamente podrán realizar ascensos y descensos en las terminales de origen y destino.

Referente a los vehículos particulares, el funcionario estatal explicó que deberán observar las siguientes medidas al circular: en el caso de los autos con capacidad de cinco pasajeros o más sólo podrán llevar dos personas, el conductor y el acompañante, que deberá ir en el asiento de atrás.

Tratándose de vehículos destinados al servicio de asistencia social u otros que por causa justificada requieran trasladar a más de dos personas, el titular de la dependencia estatal indicó que deberán observar la sana distancia.

En el caso de los vehículos tipo pick up, precisó el secretario, podrán llevar en cabina dos personas (incluido el conductor) atendiendo la sana distancia y con las medidas de higiene necesarias. De ser necesario trasladar a personas en la góndola, éstas deberán guardar la sana distancia y observar la normatividad aplicable.

Respecto a las motocicletas, señaló que sólo podrán ser ocupadas por el conductor, mientras que los vehículos particulares foráneos que ingresen a la ciudad deberán acatar estas medidas.

Finalmente, dio a conocer que para vigilar el cumplimiento de las medidas anteriores se crea un Grupo Interinstitucional integrado con personal de las secretarías estatales de Salud, de Movilidad y Transporte, de Seguridad y Protección Ciudadana, y de Protección Civil; así como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual para su eficaz desempeño deberá instalar filtros de revisión en diversos puntos de las vialidades de la capital.