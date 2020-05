Municipios de la Esperanza no están exentos de contagios

Rincón Chamula San Pedro, Pantepec, Tapilula, Tapalapa y Rayón deberán retomar la nueva normalidad con medidas de prevención e higiene, advirtió la Secretaría de Salud

Lucero Natarén / Aquínoticias

De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) federal, Chiapas cuenta con cinco municipios que no han presentado casos de COVID-19, que se denominaron de la “Esperanza”, sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, mencionó que si esas comunidades presentan casos en los días siguientes, se tendría que suspender el reinicio de las actividades.

Rincón Chamula San Pedro, Pantepec, Tapilula, Tapalapa y Rayón, son los cinco municipios que enlistaba la Ssa durante su informe de este fin de semana sobre el reinicio de actividades para este 18 de mayo, donde, un total de 324 municipios no presentaba contagios.

El doctor López Gatell mencionó que las cosas en común que mantienen los municipios de la Esperanza es el difícil acceso, al estar dispersos geográficamente, al ser rurales y tener poca comunicación con otros municipios y, además, no tener como vecinos geográficos a lugares que presentan contagios.

La tan esperada “nueva normalidad” en actividades se ha logrado en algunos municipios, pero el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, dijo que se debe tener más control en las salidas, ya que esto no significa que pueda haber movilización normal.

Con el aumento de contagios en el estado, estos municipios de la esperanza no están exentos de presentar sus primeros casos. Ante lo anterior, la ciudadanía no deberá tomar sus actividades a la ligera y sin los debidos protocolos de higiene y seguridad, remarcó.

López Gatell reiteró que debe quedar muy claro que esta es una situación que puede ser cambiante, si algún municipio que permanecía en verde, cambia de color y presenta su primer caso de COVID-19 de manera automática deja de ser un municipio que tenga las condiciones sociales, laborales y escolares para retomar sus actividades.