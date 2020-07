Necesario, un análisis de programas en la frontera sur: Bonifaz Moedano

Durante la reunión virtual con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el diputado consideró urgente un encuentro entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para revisar proyectos pendientes

Aquínoticias Staff

En reunión virtual con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) consideró urgente un encuentro integral e institucional entre esa secretaría y las de Economía, Hacienda, Comunicaciones y Transportes, con la Cámara de Diputados, “porque estamos observando que hay un programa de desarrollo integral para la frontera sur y región sur-sureste”.

El presidente de la Comisión Asuntos Frontera Sur precisó que en el Legislativo se han recibido muchas peticiones para que participe la Comisión Reguladora de Ferrocarriles y Economía, porque hay un pronunciamiento del titular del Ejecutivo federal, sobre reducir el IVA e ISR en la frontera sur y reactivar la zona económica especial en Tapachula, Chiapas.

Además, expuso, está el plan agroalimentario que tiene Fonatur, con el Tren Maya; es decir, “hay una serie de proyectos pendientes y, por ello, espero podamos tener esa reunión interinstitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

Mayores acciones para el control del ganado

La diputada del PT, Maricruz Roblero Gordillo externó su inquietud por la entrega gratis de aretes para el ganado y que posteriormente se haya pedido una cooperación de 5 pesos, 16 pesos y ahora esté en 45 pesos; por ello, preguntó se explique el motivo de ese aumento.

El secretario de la Comisión de Ganadería, diputado Roque Luis Rabelo Velasco (Morena), externó su preocupación por la mínima inversión en el sector pecuario y la capacidad económica para atender el tema de la sanidad animal. “Senasica no está teniendo los recursos suficientes para el control de ganado. Estamos dispuestos a apoyarlos”.

Sader ha atendido todos los programas, pese a pandemia

El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Trujillo Arriaga, expuso que la Secretaría de Agricultura no ha dejado de trabajar, a pesar de las condiciones por COVID-19; se atienden todos los programas, particularmente en la zona fronteriza y temas de importación.

Indicó que en la región sur hay asuntos normales y otros que no los son desde hace 30 años, como es el trasiego de ganado que no cumple con la legalidad de importación, pero “afortunadamente hemos tenido una acción de Sedar con Guatemala, la cual se ha visto reflejada en la importación”. Consideró fundamental detonar un mecanismo de tecnología y transferencia en Chiapas, y establecer un modelo de operación de trasiego organizado en donde Senasica tome el liderazgo.

Fundamental, impulsar la producción sustentable

Salvador Fernández Rivera, coordinador general de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, expuso que es fundamental impulsar la producción sustentable; es decir, el uso sostenible de los recursos naturales que son utilizados en la ganadería.

Destacó que dada la complejidad de los problemas que se tienen en la frontera sur, se requiere un enfoque multisectorial del trabajo conjunto de varios sectores, en donde también se contemple al sector ambiental.

Fortalecer ganadería

José Antonio Hernández Hernández, subsecretario de Agricultura y Ganadería de Chiapas, reconoció el esfuerzo de la dependencia y en especial de Senasica, con quien trabajan en conjunto con las organizaciones ganaderas para preservar el estatus sanitario de la entidad. Además, destacó el acuerdo del gobierno federal con Guatemala para la importación de ganado, a efecto de fortalecer esta actividad.

Representantes ganaderos y agrícolas

El presidente de la Unión Ganadera de Chiapas, José Ernestino Mazariegos Zenteno, mencionó que debido a la pandemia, el turismo en dicha entidad ha estado detenido, pero el sector ganadero es de los pocos que están activos y no ha dejado de producir; sin embargo, planteó apostarle a la asistencia técnica y reducir las tasas de los créditos para ser competitivos en el ámbito nacional.

Por el Consejo Regulador del Mango Ataulfo, su presidente, Alfredo Cerdio Sánchez, resaltó que México es el principal proveedor de productos agrícolas a Estados Unidos. Añadió que Chiapas es una entidad productiva y generadora de bienes, la cual ofrece insumos sanos y de mejor calidad; se busca abrir nuevas fronteras comerciales, apoyos y mantener los niveles de inversión en los proyectos y programas, y otorgar seguridad social para los trabajadores del campo.

Jaime Mantecon Álvarez, empresario ganadero, destacó que la producción de alimentos no sólo en México sino en el ámbito mundial enfrentará grandes dificultades debido a la pandemia. Llamó a tener mayor tecnología genética, más asesoría y asistencia técnica por parte de la Secretaría de Agricultura para la reproducción animal; bajar los costos de producción y otorgar mayores créditos.

La directora general de El Colegio de la Frontera Sur, María del Carmen Pozo de la Tijera, expresó que esta institución cuenta con elementos para apoyar las tareas de la dependencia y de la Comisión, principalmente en temas de gestión del agua, soberanía alimentaria, sistemas ecológicos y sustentabilidad, promoción de la salud y medicina preventiva, así como violencia estructural y movilidad humana.