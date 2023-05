Para fomentar, proteger y apoyar la lactancia materna, el IEPC inaugura un Centro Lactario

Se trata de un espacio destinado a promover los derechos laborales de las mujeres gestantes y madres en etapa de lactancia que aquí laboran o que se encuentran en tránsito dentro de las instalaciones, y en beneficio de los derechos por la primera infancia

Aquínoticias Staff

En el marco de la conmemoración del 10 de mayo «Día de las Maternidades», el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas inauguró este martes, el Centro Lactario.

Este un espacio destinado a promover los derechos laborales de las madres, así como fomentar, proteger y apoyar la lactancia materna, y cuyos beneficios serán para las mujeres gestantes y madres en etapa de lactancia que aquí laboran o que se encuentran en tránsito dentro de las instalaciones, y en consecuencia, a las niñas y niños por al menos durante los dos primeros años de su vida, ampliando de esta manera los derechos por la primera infancia y de las mujeres.

La consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, Presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación (CPIGND), señaló que el Centro Lactario es resultado de una iniciativa de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación (UTGND), con la que se promueve al interior del IEPC no solo la lactancia materna, sino la inclusión, la igualdad sustantiva y la garantía del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Explicó que estos trabajos se realizan en coordinación con varias áreas del Instituto, con base en la implementación de la Norma Oficial Mexicana 025 en Materia de Igualdad Laboral y No Discriminación, para la certificación de este organismo electoral en esta materia.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo y Presidente del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, Manuel Jiménez Dorantes, resaltó la importancia de la culminación de este espacio, pues dijo que servirá para hacer conciencia tanto dentro como fuera del IEPC, para que haya espacios dignos y adecuados, donde todas las mujeres que quieran ejercer su derecho a dar lactancia dentro de su espacio laboral puedan hacerlo de forma segura, higiénica y digna.