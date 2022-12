La 37 edición de la ceremonia de entrega de los Premios Goya se realizará el 11 de febrero de 2023

Aquínoticias Staff

Noche de fuego, largometraje dirigido por Tatiana Huezo, fue postulado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y seleccionado por su similar española para competir por el premio a Mejor Película Iberoamericana en la próxima edición de los Premios Goya, la distinción más importante de la industria cinematográfica del país europeo.

La película, fotografiada por Dariela Ludlow, está basada en la novela de Jennifer Clement titulada Prayers for the Stolen (2012) y se sitúa en una zona rural de México en donde el conflicto emanado del narcotráfico afecta la vida de las comunidades, pero sobre todo a sus miembros más vulnerables, las niñas. Noche de fuego tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes durante 2021 y fue recompensada con el premio a la Mejor Creación Sonora, además de una Mención Especial dentro de la Sección Un Certain Regard.

Tatiana Huezo dirigió El lugar más pequeño, largometraje documental emanado del programa Ópera Prima del CCC en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía, mismo que fue reconocido por una gran cantidad de festivales alrededor del mundo, incluyendo el de Visions du Réel en Suiza y el Festival Internacional de Cine de Morelia, además de ganar como Mejor Largometraje Documental en los Premios Ariel de la AMACC en 2011. Su segundo largometraje documental, Tempestad, le valió el ser la primera mujer en ganar el Ariel a Mejor Dirección en 2017. Actualmente, la directora nacida en El Salvador, termina su cuarto largometraje llamado El eco.

Compitiendo en la misma categoría de Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya están 1976, película chilena dirigida por Manuela Martelli; Argentina, 1985, película argentina dirigida por Santiago Mitre; La jauría, película colombiana dirigida por Andrés Ramírez Pulido; y Utama película boliviana dirigida por Alejandro Loayza Grisi.

Cabe mencionar que en la edición 2018 de los Premios Goya, Tempestad, el segundo largometraje de Tatiana Huezo, estuvo nominado al premio iberoamericano. Tatiana y la también egresada Maryse Sistach, son las únicas dos mujeres que han dirigido producciones mexicanas nominadas en dicho certamen.

La 37 edición de la ceremonia de entrega de los Premios Goya se realizará el 11 de febrero de 2023 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla, España.